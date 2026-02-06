¡Atento! Siguió temblando masivamente en Colombia hoy 6 de febrero de 2026

Este 6 de febrero de 2026, se han presentado más de ocho temblores en Colombia, con corte hasta las 7:20 de la noche.

Además, dos de ellos han superado la magnitud de los 3.0, mientras que los otros han oscilado entre los 2.0. y 2.8.

¿En qué municipios se han sentido estos movimientos telúricos? Descubra aquí en Noticias RCN los detalles reportados por el Servicio Geológico Colombiano.

Estos han sido los temblores que se han sentido en Colombia hoy 6 de febrero de 2026 y han superado los 3.0 de magnitud

4:01 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 13 de Sutatausa (Cundinamarca).

2:34 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 6 de febrero de 2026?

12:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

9:10 a.m.

Epicentro: Dibulla, La Guajira.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 45 de Distracción (La Guajira) y a 49 de Fonseca (La Guajira).

9:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

9:42 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 17 de Medina (Cundinamarca) y a 37 de Restrepo (Meta).

10:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

12:54 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

5:18 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

6:56 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).