Demanda contra resolución que elimina el requisito de bilingüismo para embajadores fue aceptada en el Consejo de Estado

A seis meses de que el Ministerio de Relaciones Exteriores eliminara los requisitos para ser embajador de Colombia, entre ellos, el dominio del inglés o un segundo idioma, el Consejo de Estado admitió la demanda que la Fundación para el Estado de Derecho presentó en contra de la cartera, para eliminar los cambios que introdujo a través de una resolución, que deja sin validez al decreto 274 del 2000.

“Primero, admitir la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, en ejercicio del medio de control de nulidad. Segundo, notificar esta providencia al Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería); y a los demandantes en la forma prevista por los artículos 199 y 171 numeral 1 del CPACA”, resuelve el auto.

RELACIONADO Corte Constitucional suspende decreto de Emergencia Económica con votación de 6 a favor y 2 en contra

¿Por qué fueron eliminados los requisitos para ser embajador en Colombia?

Antes de que la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, dejara su puesto como canciller, el presidente Petro le ordenó eliminar los requisitos para embajadores, debido a que, como jefe de las relaciones exteriores de Colombia, no cumplía con algunos:

“Le pido —no por Benedetti, porque él ya no lo necesita, sino por el presidente— que elimine todos los requisitos para ser embajador en Colombia, porque están usurpando la norma”.

La eliminación de requisitos se concretó, finalmente, el 5 de agosto a través de una resolución de la Cancillería, argumentando que se trataba de una acción afirmativa para “eliminar y reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico”, entre aspirantes.

RELACIONADO Radican ante el Consejo de Estado demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas por el caso UNGRD

La decisión fue duramente criticada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia

Antes de dejar sin validez el decreto 274 del 2000, los diplomáticos colombianos de carrera debían acreditar un nivel B2 en cualquiera de los idiomas oficiales de la ONU, además del español: inglés, ruso, francés, mandarín o árabe. Competencia que era evaluada cada cuatro a cinco años. Según el presidente de la asociación, Julián Camilo Silva:

De esta manera se garantizaba “que el 100% de los funcionarios eran bilingües y aptos para representar al país. Según el Decreto 274 de 2000, el dominio de idiomas es un requisito esencial para el ingreso, permanencia y ascenso en la carrera diplomática”, pero “no era solo un requisito: era una herramienta clave para ejercer funciones en el servicio exterior”.