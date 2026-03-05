Gobierno publica para comentarios decreto que subiría al 50% los aranceles a más de 185 productos de Ecuador

El Gobierno Nacional puso a consideración pública un proyecto de decreto con el que busca aumentar hasta el 50% los aranceles a más de 185 productos provenientes de Ecuador.

La iniciativa fue publicada para comentarios mientras avanza el análisis de la medida dentro del Ejecutivo.

La propuesta surge luego de que Ecuador aplicara un arancel del 50 % a todos los productos colombianos, lo que llevó a las autoridades económicas del país a evaluar una respuesta comercial en condiciones similares.

De concretarse, el decreto modificaría el nivel actual de gravamen que pagan varias mercancías ecuatorianas al ingresar a Colombia.

De acuerdo con el documento divulgado por el Ministerio de Comercio, la medida establece que se imponga un arancel equivalente a un gravamen del 50% a diferentes productos provenientes y originarios de la República del Ecuador, identificados dentro de varias partidas arancelarias.

El proyecto contempla que más de 185 bienes quedarían cobijados por esta medida. Entre ellos aparecen productos como sal, azufre y diversos artículos sanitarios, que pasarían a tener un mayor costo de importación si el decreto entra en vigor.

Actualmente, algunos de estos bienes cuentan con un arancel cercano al 30%, por lo que la iniciativa plantea elevar el gravamen hasta el 50 %, endureciendo así las condiciones de ingreso para estas mercancías en el mercado colombiano.

¿Qué falta para que se haga efectivo el aumento al 50%?

Sin embargo, para que la medida se materialice, el decreto deberá contar con la firma de varios miembros del gabinete.

Según lo establecido, los ministros de Comercio, Agricultura, Hacienda y Justicia, junto con la Cancillería, deberán avalar el documento para que el incremento arancelario pueda entrar en vigencia.

Mientras tanto, el texto permanece abierto a comentarios, paso previo dentro del proceso administrativo antes de que el Gobierno tome una decisión definitiva sobre la aplicación de estos nuevos aranceles a productos provenientes de Ecuador.