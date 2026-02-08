Ataque armado en Anorí deja dos policías muertos: los asesinaron mientras estaban de servicio

Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en la madrugada de este domingo en el municipio de Anorí, nordeste de Antioquia, mientras cumplían labores de vigilancia y control.

Asesinan a dos subintendentes de la Policía en Antioquia

Las víctimas fueron identificadas como Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez, quienes integraban una patrulla encargada de realizar verificaciones a establecimientos comerciales en la zona.

De acuerdo con la información entregada por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, los uniformados fueron atacados en medio de su servicio.

El alto oficial señaló que este hecho violento sería atribuido a estructuras armadas ilegales con presencia en la jurisdicción. También indicó que el crimen no solo golpea a la institución, sino que también afecta la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Anorí y de la región en general.

“En la madrugada de hoy, en el municipio de Anorí, fueron asesinados nuestros compañeros: subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez. Dos uniformados, integrantes de la patrulla de vigilancia, fueron atacados mientras cumplían labores de control y verificación de establecimientos comerciales”, indicó el director en su cuenta oficial de X.

Desde la Policía Nacional se expresó un rechazo categórico frente al ataque, destacando que los dos subintendentes, al igual que miles de uniformados en el país, salieron de sus hogares con la vocación de servir a la ciudadanía.

Policía rechazó asesinato de dos subintendentes de la institución

Tras lo ocurrido, la institución anunció el despliegue de todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Asimismo, envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias de los policías asesinados, reiterando el compromiso de que el crimen no quedará en la impunidad.

“Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia”.