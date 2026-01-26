ARC Simón Bolívar detectó volcán submarino en la Antártida

La expedición colombiana a bordo del buque ARC Simón Bolívar continúa desarrollando operaciones científicas y militares en aguas antárticas, combinando investigación oceanográfica con maniobras de entrenamiento aéreo en condiciones extremas del continente blanco.

RELACIONADO ARC Simón Bolívar navega por el estrecho de Gerlache en su día 51 de expedición

Inician las maniobras aéreas en el ARC Simón Bolívar

Durante las últimas horas, la tripulación ha concentrado esfuerzos en dos frentes simultáneos: operaciones con helicóptero en cubierta y estudios científicos en los laboratorios del buque.

Las maniobras aéreas incluyen el traslado de equipo y personal hasta la cumbre de una de las islas, además de ejercicios de entrenamiento que requirieron técnicas especializadas como el tanqueo en caliente, procedimiento que permite reabastecimiento de combustible sin apagar las turbinas de la aeronave.

La capitana a cargo de las operaciones aéreas explicó que el helicóptero realizó múltiples aterrizajes, alternando entre ejercicios de vuelo y reabastecimiento rápido para continuar con los siguientes entrenamientos en la zona del archipiélago de Palmer y el estrecho de Gerlache.

Paralelamente, en los laboratorios de investigación del buque, científicos y tripulantes mantienen activo el trabajo de levantamiento geográfico.

El suboficial primero Juan Santana, desde el laboratorio de geografía, detalló los avances: "mientras hacemos estudios de masas de agua en la Antártida, de manera simultánea hemos venido haciendo un levantamiento con el sistema del buque".

Este sistema de ecosonda, con el que cuenta el buque colombiano, permite "mapear el fondo con alta resolución" y ha generado hallazgos significativos.

ARC Simón Bolívar encontró volcán submarino

RELACIONADO Los mejores momentos de 50 días de travesía en el Buque ARC Simón Bolívar

Entre los descubrimientos recientes destaca la identificación de un volcán submarino ubicado en el estrecho de Bransfield "a unos 1600 metros de profundidad", según reportó Santana.

Las operaciones del ARC Simón Bolívar en aguas antárticas demuestran la capacidad de Colombia para desarrollar una investigación científica de alto nivel en condiciones extremas, mientras mantiene el entrenamiento operacional de su personal naval y aéreo en uno de los entornos más desafiantes del planeta.