ARC Simón Bolívar navega por el estrecho de Gerlache en su día 51 de expedición

El buque de la Armada de Colombia ARC Simón Bolívar continúa su travesía por aguas antárticas, alcanzando el día 51 de navegación en una de las zonas más emblemáticas del continente blanco: el estrecho de Gerlache.

La expedición, que partió el pasado 6 de diciembre, reporta condiciones climáticas favorables y avistamientos significativos de fauna marina.

Llegada a la zona sur de la Antártida

El grupo de periodistas informó sobre los avances de esta decimosegunda expedición científica. Al pasar por el estrecho de Gerlache, ya se empezaron a observar avistamientos de ballenas. La tripulación ha logrado avistar ballenas jorobadas, aunque mantiene la expectativa de un encuentro más cercano con orcas.

Las condiciones meteorológicas han mejorado notablemente en las últimas horas. Según el reporte de la embarcación, ya dejó de nevar, pues en los días más recientes esto representó una importante complejidad para los reporteros. No obstante, la expedición enfrenta vientos sostenidos de entre 60 y 70 kilómetros por hora, característicos de la región antártica.

A pesar de encontrarse a miles de kilómetros de Colombia, la tripulación mantiene contacto emocional con sus familias. El Teniente de Navío Yeison Oyola envió un mensaje a su ahijado Camilo: "La disciplina es la base del éxito, vamos con toda". Por su parte, el Capitán Demetrio Aguas dedicó palabras a su madre Rosa Medina en Barranquilla, sus hijos Enrique y Valentina: "Los amo mucho y los extraño mucho" y a sus hermanos.

La expedición no solo tiene un componente de exploración, sino también científico. La embarcación continúa realizando estaciones oceanográficas y visitando bases de investigación en la zona, actividades que coinciden con las rutas habituales de cruceros turísticos que visitan el continente antártico para el avistamiento de ballenas.

Estrecho de Gerlache, un canal con amplio valor histórico

El estrecho de Gerlache es conocido por ser uno de los pasajes más espectaculares de la Antártida, con paisajes de icebergs monumentales y una rica biodiversidad marina. Esta zona es considerada privilegiada para la observación de cetáceos durante el verano austral.

Este estrecho, ubicado en la península Antártica, es un canal protegido por su valor histórico y ecológico.

La tripulación reporta buen ánimo tras casi dos meses de navegación, enfrentando las condiciones extremas del continente más austral del planeta mientras cumple su misión científica y de representación nacional.