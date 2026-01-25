CANAL RCN
Colombia Video

ARC Simón Bolívar navega por el estrecho de Gerlache en su día 51 de expedición

La embarcación reporta avistamiento de ballenas jorobadas y espera ver orcas. Así continúa su decimosegunda expedición científica en el continente blanco.

Noticias RCN

enero 25 de 2026
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El buque de la Armada de Colombia ARC Simón Bolívar continúa su travesía por aguas antárticas, alcanzando el día 51 de navegación en una de las zonas más emblemáticas del continente blanco: el estrecho de Gerlache.

La expedición, que partió el pasado 6 de diciembre, reporta condiciones climáticas favorables y avistamientos significativos de fauna marina.

Caso Lina Maritza Zapata: amplían investigación de la muerte de cadete por escándalo de la Comunidad del Anillo
RELACIONADO

Caso Lina Maritza Zapata: amplían investigación de la muerte de cadete por escándalo de la Comunidad del Anillo

Llegada a la zona sur de la Antártida

El grupo de periodistas informó sobre los avances de esta decimosegunda expedición científica. Al pasar por el estrecho de Gerlache, ya se empezaron a observar avistamientos de ballenas. La tripulación ha logrado avistar ballenas jorobadas, aunque mantiene la expectativa de un encuentro más cercano con orcas.

Las condiciones meteorológicas han mejorado notablemente en las últimas horas. Según el reporte de la embarcación, ya dejó de nevar, pues en los días más recientes esto representó una importante complejidad para los reporteros. No obstante, la expedición enfrenta vientos sostenidos de entre 60 y 70 kilómetros por hora, característicos de la región antártica.

A pesar de encontrarse a miles de kilómetros de Colombia, la tripulación mantiene contacto emocional con sus familias. El Teniente de Navío Yeison Oyola envió un mensaje a su ahijado Camilo: "La disciplina es la base del éxito, vamos con toda". Por su parte, el Capitán Demetrio Aguas dedicó palabras a su madre Rosa Medina en Barranquilla, sus hijos Enrique y Valentina: "Los amo mucho y los extraño mucho" y a sus hermanos.

La expedición no solo tiene un componente de exploración, sino también científico. La embarcación continúa realizando estaciones oceanográficas y visitando bases de investigación en la zona, actividades que coinciden con las rutas habituales de cruceros turísticos que visitan el continente antártico para el avistamiento de ballenas.

Autoridades capturan a tres individuos responsables de adelantar retenes ilegales en el Catatumbo
RELACIONADO

Autoridades capturan a tres individuos responsables de adelantar retenes ilegales en el Catatumbo

Estrecho de Gerlache, un canal con amplio valor histórico

El estrecho de Gerlache es conocido por ser uno de los pasajes más espectaculares de la Antártida, con paisajes de icebergs monumentales y una rica biodiversidad marina. Esta zona es considerada privilegiada para la observación de cetáceos durante el verano austral.

Este estrecho, ubicado en la península Antártica, es un canal protegido por su valor histórico y ecológico.

La tripulación reporta buen ánimo tras casi dos meses de navegación, enfrentando las condiciones extremas del continente más austral del planeta mientras cumple su misión científica y de representación nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hay Festival

La octava versión del Hay Festival Jericó atrajo a 18.000 personas y dinamizó del municipio

Policía Nacional

Caso Lina Maritza Zapata: amplían investigación de la muerte de cadete por escándalo de la Comunidad del Anillo

Catatumbo

Autoridades capturan a tres individuos responsables de adelantar retenes ilegales en el Catatumbo

Otras Noticias

Manchester United

En un partidazo, Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal como visitante: vea los goles

Manchester United derrotó 3-2 a Arsenal en medio de un partidazo y la Premier League sigue viva.

Restaurantes

Empleado de reconocido restaurante explotó y gritó en plena plazoleta: comunicado oficial

Un empleado de Frisby se hizo viral tras protagonizar escándalo en una plazoleta de comidas. El restaurante se pronunció de manera oficial.

Estados Unidos

“Logremos la paz”: alcalde de Minneapolis hace llamado a Donald Trump para retirar a los agentes federales

Estados Unidos

Entidad financiera recibió el aval de la Reserva Federal para abrir sucursal bancaria internacional

Cuidado personal

Qué es la regla del '9 a 9' y por qué expertos la asocian con un mejor sueño