ARC Simón Bolívar navega hacia Valparaíso tras recorrer 3.000 millas náuticas con barbería a bordo

El buque insignia de Colombia completa su día 16 de navegación con servicios internos funcionando, mientras la tripulación se prepara para arribar a Chile.

diciembre 21 de 2025
06:08 p. m.
El buque escuela ARC Simón Bolívar se encuentra en su día 16 de navegación rumbo a su primer puerto internacional en esta travesía: Valparaíso, Chile.

Tras recorrer cerca de 3.000 millas náuticas, la tripulación mantiene sus rutinas diarias mientras se aproxima a aguas chilenas, con servicios operativos que incluyen una barbería que se ha convertido en uno de los espacios más visitados del buque.

Acore advierte escalada de la violencia en Colombia ante las elecciones del 2026

Barbería en el ARC Simón Bolívar

"Más que una misión, es un acompañamiento, una ayuda que se brinda a todo el personal de la tripulación. Nos encontramos bastante lejos de tierra, muchos días en el mar, lo cual nos obliga a mantener nuestra presentación", explicó el suboficial Omar Osorio, uno de los tres barberos que operan a bordo del buque insignia colombiano.

La barbería del ARC Simón Bolívar funciona especialmente los domingos, cuando los tripulantes aprovechan para acicalarse. El servicio es fundamental considerando la distancia de tierra firme y la necesidad de mantener la presentación personal requerida por la Armada Nacional.

Según Escorcia, otro de los barberos, los tripulantes solicitan sus servicios diciendo: "Papi, hazme el favor, atiéndeme, tírame el corte que necesito peluquearme para una ceremonia".

Durante la travesía, la tripulación también ha reportado avistamientos de fauna marina, incluyendo peces voladores, aunque algunos tripulantes aún esperan ver delfines y ballenas. Las condiciones del mar presentan desafíos particulares para el trabajo de los barberos, especialmente al momento de usar la cuchilla con el movimiento de las olas.

“Es la parte peligrosa de pasar la cuchilla con las olas picadas. Hay que tener mucha paciencia y que el peluquero tenga mucha pasión y destreza”, manifestó uno de los tripulantes durante el servicio.

Clan del Golfo secuestró a cuatro personas y confinó a otras 2.000 en incursión armada en Anorí, Antioquia

Saludos navideños desde el océano

En el marco de la semana navideña, los tripulantes han aprovechado para enviar saludos a sus familias. Juan Sebastián González, tripulante de vuelo helicóptero ARC 229, envió un mensaje a su familia:

"Quiero enviar un saludo a mi motor, que es mi madre María Flor, mi padre Emiliano, mis tres hermanos Emiliano, Manuel y Edison, mi sobrinito Alan, Max y Dominic. Desde la distancia un fuerte abrazo, los quiero mucho y feliz navidad".

Por su parte, el capitán de corbeta Jason Pino Navarro saludó a su hermana Guadalupe por su cumpleaños y envió un mensaje especial a su esposa María Paula, así como a su familia en Medellín y Barranquilla.

La tripulación se prepara para aumentar el viraje hacia Valparaíso, lo que podría generar mayor movimiento del buque en las próximas horas.

El equipo de periodistas a bordo continúa documentando la travesía del buque insignia de la Armada Nacional de Colombia en su recorrido internacional.

