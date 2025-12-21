Acore advierte escalada de la violencia en Colombia ante las elecciones del 2026

Colombia enfrenta una escalada violenta sin precedentes de grupos criminales que ejecutan atentados terroristas en diferentes regiones del país, en un contexto particularmente crítico por la cercanía de las elecciones de 2026.

Acore sobre la violencia en Colombia

La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares emitió una advertencia urgente sobre la situación de seguridad nacional. Según la organización, "esta violencia no es solo criminal, sino que va apoyada en las economías ilícitas, busca sembrar terror, controlar territorios y debilitar las instituciones realizando demostraciones de fuerza".

La preocupación aumenta por el componente electoral del conflicto, pues el país se encuentra a semanas de enfrentarse a diferentes jornadas electorales en donde, a raíz de dicha violencia, se podría presentar una alteración en los procesos democráticos.

“Ocurre en un momento crítico cuando nos acercamos al año electoral 2026, con riesgos reales en la intimidación al votante a través de la presión armada en zonas rurales y en la manipulación de los procesos democráticos", alertó la asociación de militares retirados.

Un informe reciente conocido por Noticias RCN revela que 14 departamentos del país están actualmente en disputa por grupos armados. Las comunidades en estas regiones solicitan garantías para ejercer en paz su derecho al voto.

La Asociación de Oficiales Retirados hizo un llamado directo a las instituciones de la Fuerza Pública, fundamentándose en el mandato constitucional. "La Constitución es clara. El Estado debe proteger a todos los colombianos y garantizar el orden democrático", señalaron. En su pronunciamiento, la organización fue enfática:

"No se puede permitir que el miedo reemplace la democracia. Es momento de actuar con firmeza, legalidad y unidad, porque defender la vida, la paz y el voto libre es un deber constitucional y moral".

RELACIONADO Gobierno confirma fumigación con drones y glifosato en cultivos ilícitos donde comunidades rechacen sustitución

Consejo extraordinario de ministros

En el país no han cesado los distintos ataques terroristas que siguen afectando a los ciudadanos y a la fuerza pública. Por esto, el más reciente consejo extraordinario de ministros reveló algunos de los principales puntos para repeler los ataques por parte de los grupos ilegales.

Así mismo, Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, explicó cuáles serán algunos de los cambios para reestructurar los planes de seguridad, ejecutar modificaciones y realizar inteligencia para anticipar dichos ataques.

“Reestructurar los planes de seguridad, ahí tenemos que revisar lo que teníamos y cómo se tiene que modificar eso. Y tercero, la inteligencia para anticipar, la inteligencia es una capacidad fundamental que tenemos que tener en cuenta para poder accionar”, añadió.