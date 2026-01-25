Autoridades capturan a tres individuos responsables de adelantar retenes ilegales en el Catatumbo

Gracias a operaciones militares ofensivas, en la zona rural de la vereda Nazaret, en el municipio de Tibú, se reportó un combate de encuentro entre individuos que pretendían realizar retenes ilegales sobre la vía.

¿Qué se sabe sobre los retenes ilegales?

Por medio del trabajo conjunto y coordinado con la Policía Nacional, en el marco de la Operación Catatumbo, las tropas del Batallón de Ingenieros de combate de la Fuerza de Tarea Vulcano adelantaron operaciones militares ofensivas en zona rural de la vereda Nazaret en donde se reportó un combate de encuentro con dichos individuos que estaban sobre la vía.

Los tres capturados, pertenecientes a la autodenominada “compañía Roque González” del GAO-r 33, fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes y a un menor de edad que se encontraba con los individuos y a quien de inmediato se le prestó protección por parte de las tropas. Esto en el marco de la especial protección de los derechos y garantías a menores de edad.

Así mismo, fueron incautadas dos pistolas 9 milímetros, un arma traumática, dos granadas de fragmentación, siete proveedores, más 103 municiones de distintos calibres, tres motocicletas, celulares y 806.000 pesos en efectivo que al parecer habrían sido producto del recaudo por extorsión.

Labores de inteligencia militar permitieron establecer que estos individuos estaban dedicados al cobro de cuotas extorsivas, compra venta y comercialización de pasta base de coca, así como la realización de retenes ilegales sobre distintos puntos del eje vial que se ubica en el sector donde se presentó el combate.

“De esta forma ratificamos nuestro compromiso con la seguridad de la región del Catatumbo y seguimos adelantando operaciones militares sostenidas encaminadas a proteger la libre movilidad de la población civil”, manifestaron las autoridades.

Otros retenes ilegales en el país

A esto se suma la presencia de otros retenes ilegales en la vía Panamericana, entre Cauca y Nariño, zona que se ha convertido en escenario de violencia por parte de grupos armados.

Unos de los retenes, que se presentaron en meses pasados, involucró a integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, quienes instalaron un retén ilegal entre la ruta que conecta Pasto con Popayán.