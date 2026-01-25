CANAL RCN
Colombia Video

Caso Lina Maritza Zapata: amplían investigación de la muerte de cadete por escándalo de la Comunidad del Anillo

Juez rechazó la preclusión del caso tras 20 años de investigación. Defensa señala posible crimen de lesa humanidad vinculado a red de abuso policial.

Noticias RCN

enero 25 de 2026
01:31 p. m.
Dos décadas después de la muerte de la cadete Lina Maritza Zapata en la Escuela de Policía General Santander, un juez de la República ordenó extender la investigación por seis años adicionales, rechazando la solicitud de la Fiscalía de cerrar el caso.

La decisión judicial se produjo cuando el caso estaba a punto de prescribir, manteniendo viva la esperanza de justicia para una familia que nunca ha cesado en su búsqueda de respuestas.

El cuerpo de Zapata fue encontrado sin vida dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía Francisco de Paula Santander hace 20 años.

Desde entonces, su familia ha cuestionado la hipótesis oficial de suicidio, señalando inconsistencias en la investigación inicial y posibles vínculos con el escándalo conocido como la Comunidad del Anillo, una red de abuso sexual al interior de la institución policial.

Madre de la cadete insiste en que hay pruebas que confirmarían un asesinato

Adiela Gómez, madre de la cadete fallecida, habló con Noticias RCN y explicó que un elemento relevante es que en las manos de la oficial no se detectaron rastros de pólvora, lo cual contradice la teoría de que ella misma habría accionado un arma de fuego.

Esta ausencia de evidencia balística ha sido uno de los pilares del cuestionamiento familiar a la investigación inicial.

La defensa de la familia ha presentado elementos materiales probatorios que, según su análisis, apuntarían a un posible crimen de lesa humanidad y no a un suicidio como inicialmente se determinó.

Entre las evidencias que cuestionan la versión oficial se encuentra el hecho de que el cuerpo presentaba lesiones incompatibles con la hipótesis de suicidio.

La resolución del juez consideró insuficientes los argumentos presentados por la Fiscalía para archivar definitivamente el expediente, dando un respiro a la familia en su lucha legal.

La muerte de la cadete podría estar vinculada a la Comunidad del Anillo

La información que la oficial podría haber sabido sobre el escándalo de la Comunidad del Anillo ha sido señalada como un posible móvil en su muerte.

El caso de la Comunidad del Anillo reveló una red de abuso sexual y corrupción dentro de la Policía Nacional que conmocionó al país.

La posible conexión entre este escándalo y la muerte de Zapata ha mantenido el caso en el interés público durante dos décadas, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha contra la impunidad en casos que involucran a instituciones del Estado.

