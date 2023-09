“Disidencias no están violando nada porque no hay cese al fuego”: Ariel Ávila sobre atentado en Cauca

En Timba, Cauca, un carro bomba causó la muerte de dos civiles, dejó a dos personas heridas y destruyó la estación de Policía del sector y algunas viviendas aledañas. Las disidencias de las Farc serían las responsables del ataque terrorista, aun cuando horas antes este mismo grupo inició conversaciones de paz con el Gobierno Nacional.

Óscar López, alcalde de Buenos Aires, en Cauca, se refirió a lo ocurrido, habló del estado en el que se encuentra la comunidad y las acciones que tomarán, y también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia en la zona.

Noticias RCN: ¿Qué acciones van a tomar tras el atentado terrorista?

Una situación bastante compleja en Timba, Cauca, pero nos levantamos con deseos de seguir trabajando. Comenzamos desde la Administración municipal con un nuevo censo de este hecho. Esperamos a mayor brevedad tener las afectaciones en infraestructuras y también humanas para tomar acciones y hacer entregas de manera inmediata.

¿Qué le dice la comunidad?

En 45 días hemos tenido cinco acciones de hostigamiento en este corregimiento y por eso hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia institucional. La comunidad quiere la paz y busca salir adelante, pero necesita el acompañamiento. Inversión social es lo que requiere el municipio.

¿Hay varias edificaciones afectadas, qué va a pasar con eso?

La subestación está en medio de la comunidad, por ello no es idóneo que esté ahí. Hacemos un llamado a que sea modificada y se ubique un sitio en condiciones más cómodas.

Vicepresidenta se pronunció sobre atentado terrorista en Timba

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció sobre el ataque y cuestionó la voluntad de paz de las estructuras al margen de la ley. “Rechazamos la ola de violencia desatada en el Cauca en los últimos días. Insto al Ministro Iván Velázquez a atender la grave situación de seguridad en el departamento. Estos hechos evidencian la falta de voluntad de los grupos armados de querer avanzar hacia un camino de paz en Colombia”.

El senador Ariel Ávila también se refirió a lo ocurrido en Noticias RCN. Aseguró que el cese al fuego con las disidencias no se cumplió cuando fue acordado; sin embargo, considera que imponerlo inmediatamente no es la solución. “Tal vez de aquí a seis meses se puede dar. Aquí estamos entre dos cosas, uno es que las disidencias no están violando nada porque no hay cese al fuego, entonces negociar en medio del conflicto es algo que se ha hecho muchas veces en Colombia, pero la población no entiende eso”, dijo.

“Si la regla de juego es que se negocia en medio del conflicto, difícilmente se levanta una mesa en casi de un ataque, tendría que ser muy grave. Pero tiene que haber voluntad de paz porque si no, no hay legitimidad y eso no va para ningún lado”, agregó.