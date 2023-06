¿Qué pasará si Benedetti no asiste a sus citas con la Fiscalía y la Procuraduría?

El exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti volvió a estar en el ojo del huracán luego de que incumpliera una importante cita con la Procuraduría General de la Nación. La entidad lo había llamado a declarar en el polémico caso de Nicolás Petro.

Recordemos que la Procuraduría notificó a Benedetti de su citación el pasado 11 de junio, la cual se llevaría a cabo en las instalaciones de la ciudad de Barranquilla el pasado miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana.

El motivo de este encuentro es la presunta financiación ilegal de la campaña del presidente Gustavo Petro, escándalo que se desató con los audios filtrados de sus llamadas con la exjefe de Gabinete Laura Sarabia.

Además, el hijo del jefe de Estado Nicolás Petro estaría ligado a este caso, puesto que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en su contra por haber obtenido financiación ilícita para la candidatura de su padre.

Con base en este entramado, el Ministerio Público citó a declarar al hijo del presidente, al saliente embajador y a Mónica Lopesierra Rosado -hija del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra- en la sede de Barranquilla.

A este reunión asistió Losesierra, quien fue acusada de conocer el origen de una gran cantidad de dinero en efectivo que le habría entregado Gustavo Petro a su hijo para la campaña política.

También estuvo presente Juan Carlos Trujillo Cabrera, uno de los abogados de Nicolás Petro, pero Benedetti no llegó a declarar. Por el momento, el exfuncionario no se ha pronunciado al respecto, pero la Procuraduría deberá citar a una nueva fecha para su declaración.

Benedetti tampoco asistirá a su cita con la Fiscalía

De acuerdo con la información brindada por la periodista Darcy Quinn, Benedetti asegura que no asistirá a la citación que tiene con la Fiscalía General de la Nación el próximo viernes 23 de junio.

El exembajador le dijo a Quinn que no ha recibido una citación formal por parte de la entidad y que no será notificado por los medios de comunicación. También indicó que no tiene garantías para este proceso, por lo que se niega a asistir el día de mañana a declarar.

El testimonio de Benedetti es bastante importante para las investigaciones que se adelantan, puesto que tendría valiosa información que podría revelar datos contundentes sobre esta presunta financiación ilegal.

Por el momento, se está a la espera de que la Procuraduría establezca una nueva fecha y que la Fiscalía anuncie públicamente su citación formal y documentada hacia el exfuncionario.