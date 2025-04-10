Atentan contra funcionario del INPEC en Armenia: sujetos en moto dispararon contra su vehículo

El Comando del Departamento de Policía Quindío confirmó un atentado en contra de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ocurrido en la tarde de este 4 de octubre de 2025 en el sector de La 50, en la ciudad de Armenia.

Según el reporte oficial, hacia las 6:15 p. m., dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro abrieron fuego contra el vehículo particular del dragoneante, quien resultó con lesiones leves causadas por las esquirlas de los vidrios tras el ataque.

El funcionario, que desde hace cerca de dos años hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo, se dirigía a su residencia luego de culminar su jornada laboral cuando fue sorprendido por los agresores.

Policía adelanta investigaciones para dar con los responsables

El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Quindío, entregó detalles sobre lo ocurrido y aseguró que el ataque fue ejecutado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Pulsar negra y que vestían chaquetas grises y prendas oscuras.

“Afortunadamente, el funcionario resultó ileso, aunque su vehículo personal fue impactado en varias oportunidades. Desde el momento del hecho estamos en coordinación con la Fiscalía, revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables”, explicó el oficial.

El coronel Atuesta también señaló que la Policía mantiene reuniones constantes con los directores de los centros carcelarios del departamento para reforzar las medidas de seguridad ante la serie de ataques registrados a nivel nacional contra funcionarios del INPEC.

“Estamos acompañando los relevos de turno y reforzando las medidas de autoprotección, cambio de rutinas y horarios, además de evaluar junto con el INPEC la seguridad en los desplazamientos después de las entregas de turno”, añadió el comandante.

Las autoridades del Quindío mantienen los operativos de búsqueda y continúan recolectando información que permita establecer las causas y los responsables del atentado.