CANAL RCN
Colombia

Atentan contra funcionario del INPEC en Armenia: sujetos en moto dispararon contra su vehículo

Un guardián del INPEC fue víctima de un ataque armado cuando salía de su trabajo en el sector de “La 50”, en Armenia, Quindío.

Inpec
Foto: archivo

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
07:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Comando del Departamento de Policía Quindío confirmó un atentado en contra de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), ocurrido en la tarde de este 4 de octubre de 2025 en el sector de La 50, en la ciudad de Armenia.

Inpec refuerza medidas de seguridad tras ataques registrados en Bogotá
RELACIONADO

Inpec refuerza medidas de seguridad tras ataques registrados en Bogotá

Según el reporte oficial, hacia las 6:15 p. m., dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro abrieron fuego contra el vehículo particular del dragoneante, quien resultó con lesiones leves causadas por las esquirlas de los vidrios tras el ataque.

El funcionario, que desde hace cerca de dos años hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo, se dirigía a su residencia luego de culminar su jornada laboral cuando fue sorprendido por los agresores.

Policía adelanta investigaciones para dar con los responsables

El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Quindío, entregó detalles sobre lo ocurrido y aseguró que el ataque fue ejecutado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Pulsar negra y que vestían chaquetas grises y prendas oscuras.

“Afortunadamente, el funcionario resultó ileso, aunque su vehículo personal fue impactado en varias oportunidades. Desde el momento del hecho estamos en coordinación con la Fiscalía, revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables”, explicó el oficial.

Inpec confirma el asesinato de otro dragoneante en Palmira, Valle del Cauca
RELACIONADO

Inpec confirma el asesinato de otro dragoneante en Palmira, Valle del Cauca

El coronel Atuesta también señaló que la Policía mantiene reuniones constantes con los directores de los centros carcelarios del departamento para reforzar las medidas de seguridad ante la serie de ataques registrados a nivel nacional contra funcionarios del INPEC.

“Estamos acompañando los relevos de turno y reforzando las medidas de autoprotección, cambio de rutinas y horarios, además de evaluar junto con el INPEC la seguridad en los desplazamientos después de las entregas de turno”, añadió el comandante.

Las autoridades del Quindío mantienen los operativos de búsqueda y continúan recolectando información que permita establecer las causas y los responsables del atentado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

ATENTO: otro fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 4 de octubre de 2025

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones

Gobierno Nacional

Daniel Rojas queda libre de sanción: Tribunal de Medellín revoca arresto y multa en su contra

Otras Noticias

Millonarios

Habría giro radical en la dirección deportiva de Millonarios: esto se reveló

Tras los resultados adversos de este semestre, Millonarios realizaría un movimiento que no estaba en los planes. ¿Cuál sería?

Artistas

Marcela Reyes confesó cómo reaccionó su hijo al saber la muerte de B-King

Durante una entrevista, Marcela Reyes habló sobre cómo reaccionó su hijo tras la muerte de B-King.

Dane

DANE anuncia más de 100 oportunidades laborales en varias ciudades del país: así puede aplicar

Estados Unidos

Trump advierte a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para Gaza

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?