Marino Hinestroza vuelve a sonar para Boca Juniors: esto dijeron desde el club argentino

Boca Juniors se pronunció sobre posible fichaje de Marino Hinestroza al plantel argentino.

Marino Hinestroza
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
10:41 a. m.
El mercado de fichajes sudamericano empieza a tomar forma de cara al 2026 y uno de los nombres que ha vuelto a la conversación es el de Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional, quien nuevamente aparece en el radar de Boca Juniors.

En las últimas horas, diversos medios argentinos han revelado información que sugiere que el interés del cuadro ‘xeneize’ es más concreto que en oportunidades anteriores, dejando abierta la posibilidad de que el colombiano termine vistiendo la camiseta azul y oro.

A sus 23 años, Hinestroza se ha consolidado como una de las piezas más desequilibrantes del equipo antioqueño, gracias a su velocidad, su cambio de ritmo y su capacidad para romper líneas. Sus características han llamado la atención reiteradamente en el exterior, pero esta vez, las señales desde Buenos Aires parecen ser más firmes que nunca.

“Es un jugador interesante y hábil”: Boca confirma su interés

El encargado de poner el tema sobre la mesa fue Marcelo ‘Chelo’ Delgado, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, quien admitió públicamente el seguimiento que el club ha realizado sobre el jugador. “Hemos visto el video del jugador, es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos”, afirmó en diálogo con Radio La Red, una declaración que rápidamente generó revuelo entre los hinchas argentinos y colombianos.

Las palabras del ‘Chelo’ dejan claro que Hinestroza no es simplemente una alternativa más, sino un perfil que encaja en los planes del club para la próxima temporada. Boca, que quedó eliminado recientemente de la Liga Argentina ante Racing, ya trabaja en la confección de un plantel más competitivo para el 2026, y el extremo colombiano aparece como una opción atractiva para renovar su frente de ataque.

Hinestroza, más cerca que nunca del fútbol argentino

Aunque el nombre de Marino Hinestroza había sonado para Boca en ventanas de fichajes anteriores, desde Argentina aseguran que nunca había existido una cercanía tan marcada como la actual. El jugador atraviesa un momento de madurez futbolística y su rendimiento con Atlético Nacional lo mantiene en la vitrina continental.

Si bien aún no hay una oferta oficial, la expectativa ha crecido en ambos países. Nacional se mantiene atento, Boca continúa evaluando alternativas y Hinestroza observa cómo su nombre vuelve a instalarse como una de las posibilidades más fuertes para dar el salto al fútbol argentino en 2026.

