Luto: reconocida actriz colombiana confirmó la muerte de uno de sus seres más queridos

La actriz, en un sentido post de Instagram, dio el último adiós y recordó momentos únicos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
10:33 a. m.
Una reconocida actriz, periodista y modelo colombiana se encuentra viviendo un momento muy difícil debido a que uno de sus seres más queridos falleció en los últimos días.

Ana María Trujillo, que tiene 55 años, nació en Cartagena, ha trabajado en producciones de Telemundo y en 1992 fue Señorita Bolívar, informó que su suegra ya no se encuentra en este plano terrenal.

La actriz, en un sentido post de Instagram, dejó claro que su suegra fue una de las mejores personas con las que compartió e hizo énfasis en que siempre será su ángel.

Así fue como Ana María Trujillo, la reconocida actriz colombiana, confirmó la muerte de su suegra

Ana Trujillo, que también se ha destacado en el campo del diseño de modas, publicó 12 fotos de momentos felices junto a su suegra y le dio el último adiós.

"Se nos va un ángel. Franca, Nonna, Nonnita, el pilar de la familia, hoy nos dejas con un profundo dolor. Le doy gracias a Dios por estos 14 años que compartimos, por tu amor, dulzura, ejemplo y rectitud", comenzó escribiendo la actriz y periodista.

"Ya mis viajes a Torino no serán lo mismo sin tu presencia. Prometo seguir cuidando y amando a tu hijo por siempre. Fuiste la mejor suegra del mundo. Te voy a extrañar demasiado y te amaré siempre, Franca", concluyó.

Los seguidores de Ana María Trujillo, la actriz colombiana, se han solidarizado con su pérdida

En el post en el que Ana María Trujillo se despidió de su suegra y confidente, sus seguidores y colegas han dejado múltiples mensajes de luto y condolencias.

"Qué dolor", "los acompañamos", "lo siento mucho", "un abrazo fuerte", "tener una buena suegra es una bendición y la mejor compañía", "que en paz descanse", "mi más sentido pésame", "mucha fortaleza para todos en tu casa", "que la luz reciba a Franca" y "mi solidaridad", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

 

 

