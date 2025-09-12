Capturan en Armenia a hombre requerido por homicidio agravado y con circular azul de Interpol

En las recientes horas, la Policía Nacional logró la captura de un hombre de 35 años que era requerido por la justicia por el delito de homicidio agravado. El procedimiento se efectuó mediante orden judicial vigente.

Capturado sujeto buscado por homicidio agravado en Armenia

La intervención policial se llevó a cabo en la Manzana N del barrio Manantiales, en la ciudad de Armenia, cuando uniformados detuvieron a un ciudadano que se movilizaba en motocicleta.

Durante el proceso de registro, verificación de identidad y consulta en bases de datos, se estableció que el individuo presentaba un requerimiento judicial expedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puracé, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con las autoridades, también se confirmó que el capturado figuraba con una circular azul de Interpol, mecanismo de cooperación internacional que alertaba sobre su posible desplazamiento hacia países como Perú, Ecuador, Chile o Venezuela, con el fin de evadir la acción de la justicia.

El hombre estaría vinculado con un grave hecho de violencia ocurrido el 14 de septiembre de 2025 en el barrio La Paz de Popayán, cuando varias personas fueron atacadas con arma de fuego al interior de una discoteca. En ese hecho resultaron seis personas heridas, de las cuales tres perdieron la vida, mientras que dos hombres y una mujer sobrevivieron con lesiones.

Capturan a sujeto que tenía circular azul de Interpol

Una vez notificado de la orden de captura, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que continuará con el proceso legal para definir su situación jurídica.

“Este individuo estaría vinculado en el hecho ocurrido el pasado 14 de septiembre de 2025, donde resultaron lesionadas seis personas con arma de fuego, de las cuales fallecieron tres de ellas, mientras que dos hombres y una mujer más, resultaron heridos, momentos en que se encontraban departiendo en una discoteca del barrio La Paz de la ciudad de Popayán”, detalló la Policía.