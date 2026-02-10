ARMY hace un llamado a cuidarse y no pagar por banners tras primera fecha de BTS en El Campín

Tras la llegada de 53.000 seguidores de la boyband surcoreana BTS al estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, para la primera fecha de su gira mundial ARIRANG, el viernes 2 de octubre, ARMY: el fandom de la agrupación, hizo un llamado en sus redes sociales.

“En este primer día de concierto, nos llegan reportes de hurtos en los alrededores de El Campín y de personas que están vendiendo los banners de nuestros proyectos”.

El llamado a las integrantes de ARMY no es otro que a evitar el “cosquilleo” en aglomeraciones, cuidando bien sus pertenencias, manteniendo bolsos cerrados, en la parte de adelante y manteniendo, en la medida de lo posible, sus objetos de valor guardados.

La Policía Metropolitana desplegó a más de 1.000 uniformados para acompañar los conciertos de BTS en Bogotá:

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes a ambas fechas, la Policía Metropolitana desplegó en Bogotá un dispositivo de seguridad de más de 1.000 uniformados, que estarán en los alrededores de El Campín, antes, durante y después de los conciertos.

Según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, habrá en la ciudad “tres polígonos de personal para controlar, requisar e identificar personas y un grupo motorizado, con el fin de verificar el espacio público, evitando la comisión de hechos delictivos y riñas”.

ARMY insiste en que no hay que pagar por los banners:

También en su último comunicado ARMY Colombia advirtió que sus banners para ambas fechas son gratuitos y nadie “está autorizado para” venderlos o “cobrar por ellos”.

Los banners o carteles conmemorativos financiados por el fandom serán entregados en ambas fechas y sus creadores hicieron un llamado a cuidar de ellos, compartirlos o, en su defecto, desecharlos donde corresponde.

De acuerdo con ARMY Bogotá “fue el mismo fandom quien los financió, votó por ellos y eligió los diseños para cada una de las dos fechas”.