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ARMY hace un llamado a cuidarse y no pagar por banners tras primera fecha de BTS en El Campín

53.000 espectadores se presentaron en el estadio para la primera fecha de la agrupación surcoreana en Bogotá.

Foto: montaje realizado con imágenes de @ARMYBogotaCol y @btsarmycol_ para X
Foto: montaje realizado con imágenes de @ARMYBogotaCol y @btsarmycol_ para X

Jorge Leonardo Alzate

octubre 02 de 2026
09:46 p. m.
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Tras la llegada de 53.000 seguidores de la boyband surcoreana BTS al estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, para la primera fecha de su gira mundial ARIRANG, el viernes 2 de octubre, ARMY: el fandom de la agrupación, hizo un llamado en sus redes sociales.

“En este primer día de concierto, nos llegan reportes de hurtos en los alrededores de El Campín y de personas que están vendiendo los banners de nuestros proyectos”.

El llamado a las integrantes de ARMY no es otro que a evitar el “cosquilleo” en aglomeraciones, cuidando bien sus pertenencias, manteniendo bolsos cerrados, en la parte de adelante y manteniendo, en la medida de lo posible, sus objetos de valor guardados.

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La Policía Metropolitana desplegó a más de 1.000 uniformados para acompañar los conciertos de BTS en Bogotá:

Para garantizar la tranquilidad de los asistentes a ambas fechas, la Policía Metropolitana desplegó en Bogotá un dispositivo de seguridad de más de 1.000 uniformados, que estarán en los alrededores de El Campín, antes, durante y después de los conciertos.

Según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, habrá en la ciudad “tres polígonos de personal para controlar, requisar e identificar personas y un grupo motorizado, con el fin de verificar el espacio público, evitando la comisión de hechos delictivos y riñas”.

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ARMY insiste en que no hay que pagar por los banners:

También en su último comunicado ARMY Colombia advirtió que sus banners para ambas fechas son gratuitos y nadie “está autorizado para” venderlos o “cobrar por ellos”.

Los banners o carteles conmemorativos financiados por el fandom serán entregados en ambas fechas y sus creadores hicieron un llamado a cuidar de ellos, compartirlos o, en su defecto, desecharlos donde corresponde.

De acuerdo con ARMY Bogotá “fue el mismo fandom quien los financió, votó por ellos y eligió los diseños para cada una de las dos fechas”.

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