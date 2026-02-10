Vendiendo lotes en un terreno de uso de suelo restringido estafó a 158 familias que buscaban vivienda en Santander

Por los delitos de estafa agravada en masa y urbanización ilegal, fue imputado, en Santander, Luis Daniel Sánchez Suárez, el hombre que habría engañado a 158 familias de escasos recursos con la venta de lotes para “proyectos de vivienda” en un terreno con uso de suelo restringido.

La Fiscalía lo asoció con varias noticias criminales y advirtió que llegó a comercializar hasta 127 lotes en un terreno que, si bien le pertenece, es de uso agropecuario y tiene restricciones ambientales.

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Aun así, todo apunta a que “el promotor de la iniciativa y dueño del bien conocía la prohibición y continuó vendiendo lotes, a pesar de que tampoco contaba con los permisos requeridos por la administración municipal”.

La venta de lotes en el terreno de uso restringido habría iniciado en 2009:

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía seccional Santander, la venta de lotes en el terreno de uso de suelo restringido habría iniciado en 2009, en la vereda Cristales, jurisdicción del municipio de Barbosa.

Según el ente acusador, “entre 2010 y 2023, las víctimas entregaron más de 1.220 millones de pesos. Los aportes, que oscilaban entre 500.000 y 28 millones de pesos, se realizaron mediante la suscripción de contratos o la vinculación a comités y cuotas de administración. De esta manera fueron comercializados 127 lotes”.

A pesar del material probatorio en su contra y los indicios que llevaron a la Fiscalía a señalar que Sánchez Suárez sabía bien lo que estaba haciendo, el hoy imputado decidió no aceptar cargos.