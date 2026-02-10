Operación Perla a nivel nacional resultó con más de 140 capturas por secuestros y extorsiones

El Gaula de la Policía y la Fiscalía llevaron a cabo la operación Perla en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta, Barranquilla y en otros 12 territorios. El propósito fue hacerles frente a las redes vinculadas al secuestro y la extorsión.

La operación se llevó a cabo mediante 44 allanamientos que dieron con la captura de 148 delincuentes: 75 extorsionistas, 32 secuestradores y 41 por otros delitos.

Contundente golpe contra las estructuras

Estas personas fueron identificadas como miembros de diferentes grupos armados, tales como el ELN, el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y estructurales locales: Los Shotas, Terraza, Los Costeños, Los Sureños, Los Fronterizos, Los Satanás, entre otros.

Solamente en Cundinamarca, las autoridades terminaron con el imperio criminal que habían conformado una mujer y su pareja, quienes, en los barrios de Ciudad Verde, Prado Vegas y Terreros, en Soacha, tenían bajo extorsiones a los conductores.

El modus operandi consistió en el envío de mensajes y audios amenazantes en los que pedían dinero a cambio de no atentar contra sus integridades. Durante los recorridos de los conductores, grababan videos para mostrar que los tenían ubicados si no deseaban cooperar.

Resultados en Cundinamarca y Antioquia

En Antioquia, por ejemplo, hubo 16 miembros de la banda La Terraza que fueron capturados en Calasanz, Alfonso López, Robledo Palenque, Castilla, Bello, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Trece de Noviembre, Enciso y Sol de Oriente.

Tres de ellos eran cabecillas: Cepillo, encargado del cobro de extorsiones; Nando, responsable del ‘gota a gota’; y Baquero, coordinador del tráfico de sustancias.

Por otro lado, la operación también permitió arrestar a 19 integrantes del ELN, 15 del Clan del Golfo, 11 de las ACSN y cinco de las disidencias de las Farc a nivel nacional.