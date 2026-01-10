Conciertos de BTS en Bogotá traerán a la ciudad más de 99.000 millones de pesos

Bogotá está lista para recibir a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los talentosos miembros de la boyband surcoreana BTS y su gira mundial: ARIRANG, con la que llenarán el estadio Nemesio Camacho El Campín, el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026.

En cada fecha, 53 000 personas vibrarán con los éxitos del grupo, que debutó en 2013 y, entre 2015 y 2018, alcanzó el reconocimiento internacional que ninguna banda de K-Pop había tenido hasta entonces.

BTS abrió la puerta a otras agrupaciones de música coreanas y a la llegada de casi 100 000 millones de pesos a Bogotá, según el Observatorio de Turismo, dependencia del Instituto Distrital de Turismo de la ciudad. Su informe fue realizado con cifras de Ticketmaster Colombia, Mabrian y una metodología de análisis trazada y aplicada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El impacto positivo de BTS en la economía bogotana:

Todos los asistentes al evento compraron un boleto que, en el 42,7 % de los casos, superó el millón de pesos, aunque el promedio se mantuvo en 768 000 y podían conseguirse entradas desde los 300 000.

BTS en Bogotá será la segunda ronda de conciertos con más boletas adquiridas desde el exterior. Según el Observatorio de Turismo, el 18,4 % de las entradas fueron compradas en México, Venezuela, Ecuador y otros países, lo que representa el doble del promedio.

Pero no es todo. El efecto BTS se siente “en los vuelos: las reservas aéreas hacia Bogotá para la semana de los conciertos crecen 46,6 % frente a 2025, con Ecuador y México liderando el crecimiento, y el día del primer concierto las llegadas nacionales aumentan 149,1 %”; lo que significa que la banda no solo llenará El Campín, también moverá el turismo y la economía en la ciudad, beneficiando a los sectores de alimentación, transporte, alojamiento y comercio.