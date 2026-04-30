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Arranca en Cota la primera fase del moderno sistema de seguridad C4

El sistema C4 integra en un solo espacio la tecnología, la información y la capacidad operativa de distintas entidades.

Arranca en Cota la primera fase del moderno sistema de seguridad C4
Foto: Alcaldía de Cota

Noticias RCN

abril 30 de 2026
07:45 a. m.
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El municipio de Cota, en Cundinamarca, ya cuenta con la primera fase del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), una herramienta tecnológica que integra autoridades y sistemas de monitoreo para mejorar la respuesta ante emergencias y fortalecer la seguridad ciudadana.

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Este centro funciona como el punto de convergencia donde se articulan las acciones de la Policía Metropolitana, el Cuerpo Oficial de Bomberos, los equipos de Gestión del Riesgo, salud, movilidad y la administración municipal, permitiendo una coordinación permanente y una toma de decisiones más eficiente.

Además, el C4 está diseñado no solo para atender situaciones de seguridad ciudadana, sino también para responder a emergencias viales, eventos ambientales, situaciones sanitarias y escenarios de crisis, fortaleciendo la prevención y garantizando una respuesta oportuna para la comunidad.

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¿Qué es el sistema de seguridad C4?

Con la implementación de esta primera fase, el C4 opera como el núcleo estratégico desde donde se coordina la seguridad, la atención de emergencias y la gestión de crisis en el municipio.

Desde este centro se articula el trabajo conjunto entre los diferentes organismos de seguridad y socorro, permitiendo una respuesta más rápida, coordinada y eficiente.

Además, el sistema no solo está enfocado en seguridad ciudadana, sino también en la atención de incidentes de convivencia, emergencias viales, situaciones ambientales y eventos sanitarios, con el objetivo de garantizar una respuesta integral.

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¿Cómo funciona la primera fase del sistema C4?

En esta primera fase, el municipio fortaleció especialmente el Centro de Control y el sistema de videovigilancia, con la instalación de 71 cámaras de última tecnología ubicadas en puntos estratégicos.

Estas incluyen cámaras con capacidad de movimiento, zoom y seguimiento en tiempo real, así como sistemas multisensor que amplían la cobertura y permiten un mayor control del territorio.

El alcalde de Cota, Orlando Balsero, habló sobre la importancia de esta implementación en materia de seguridad para el municipio:

Nuestra seguridad es una prioridad para nuestra administración, por eso hoy estamos inaugurando el C4, centro de comando, control, comunicación y cómputo, uno de los más modernos del país, que nos permitirá reaccionar de forma inmediata las 24 horas, los siete días de la semana.

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