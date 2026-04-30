Este es el acuerdo al que llegaron el Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS para pacientes con cáncer

Tras la incertidumbre generada por el anuncio de suspensión de servicios, el Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS confirmaron este jueves un acuerdo que permitirá la atención de nuevos pacientes con cáncer.

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La decisión se da luego de que la entidad hospitalaria advirtiera sobre una millonaria deuda acumulada por parte de la EPS, que ascendía a 146.000 millones de pesos.

Plan de pagos y continuidad de tratamientos

El acuerdo contempla un cronograma de pagos que inicia con 20.000 millones de pesos en mayo, seguido de 16.000 millones en junio y otros 16.000 millones en julio. Además, se constituirá una bolsa de recursos anticipados para garantizar la atención de nuevos pacientes y la entrega de medicamentos oncológicos, considerados de alto costo y difícil acceso.

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Las directivas de ambas instituciones aseguraron que la prioridad será la atención integral de madres y niños con sospecha o diagnóstico de cáncer, y que ningún paciente quedará sin cobertura.

“Primero es la vida”, enfatizaron los voceros, al señalar que el Instituto continuará siendo un referente nacional en el manejo de esta enfermedad.

Investigación y fortalecimiento del sistema

El acuerdo también incluye la consolidación de una línea de investigación conjunta para avanzar en la detección precoz del cáncer y mejorar las rutas de tratamiento oportuno. Con ello se busca no solo garantizar la sobrevida de los pacientes, sino también aportar conocimiento para fortalecer el sistema de salud colombiano.

Las autoridades destacaron que este entendimiento evita una fractura en la relación entre ambas entidades y asegura la continuidad de una atención humanizada y de calidad. Los pacientes podrán seguir asistiendo a sus citas en el Instituto Nacional de Cancerología, siempre bajo los protocolos de remisión establecidos.