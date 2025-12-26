Cota tendrá una segunda Comisaría de Familia: estos son los servicios que ofrecerá

El Concejo Municipal de Cota, Cundinamarca, dio un paso importante en materia de protección social al aprobar la creación de la segunda Comisaría de Familia, una medida que busca responder de manera más efectiva a las crecientes necesidades de la población.

La decisión se produce en un contexto de expansión urbana acelerada y de aumento sostenido en los casos que requieren intervención institucional para la garantía de derechos.

La iniciativa fue liderada por el presidente del Concejo, Óscar Hernando Pulido, quien señaló que no se trata de un ajuste administrativo, sino que representa un compromiso concreto con la justicia social:

Queremos asegurar que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores reciban una atención integral y oportuna en los momentos en que más necesitan al Estado.

¿Por qué Cota tendrá una segunda Comisaría de Familia?

La nueva dependencia permitirá descongestionar la actual Comisaría de Familia, cuya carga laboral se incrementó en un 92,5 % entre 2023 y 2025.

Este aumento evidenció la urgencia de fortalecer la capacidad de respuesta del municipio frente a situaciones de violencia intrafamiliar, conflictos familiares y procesos de restablecimiento de derechos.

La segunda Comisaría de Familia contará con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social, lo que permitirá abordar los casos desde una perspectiva integral.

Este enfoque busca reducir los tiempos de respuesta, mejorar la calidad de la atención y fortalecer los procesos de conciliación y acompañamiento a las familias.

El crecimiento poblacional de Cota ha traído consigo nuevos retos sociales que requieren instituciones más robustas y cercanas a la ciudadanía. La creación de esta Comisaría apunta a garantizar que el acceso a la justicia familiar no se vea limitado por la congestión o la falta de personal especializado.

Crecimiento económico y social de alto impacto en Cota

La aprobación de la segunda Comisaría de Familia se suma a un balance legislativo que el Concejo Municipal califica como de alto impacto. Durante el último año, se debatieron y aprobaron 26 proyectos, orientados a la modernización y el fortalecimiento institucional de Cota.

Entre los avances más relevantes se encuentra la creación de la Inspección Tercera de Policía; la institucionalización del Subsidio Municipal de Vivienda y la modernización del Fondo de Impulso a la Educación Superior (FOES), que asegura recursos para que los jóvenes continúen sus estudios.

También se destaca la formalización del Festival de la Hortaliza como patrimonio cultural y motor de la economía local, así como las decisiones orientadas a fortalecer los servicios públicos mediante la compra de predios estratégicos y la capitalización de EMSERCOTA S.A. E.S.P.

Estos avances se articulan con el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 presentado por el alcalde Orlando Balsero, quien indicó: “Avanzamos hacia una gestión más eficiente y cercana al ciudadano, construyendo el municipio justo que todos merecemos”.