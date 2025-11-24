Cota conquista Sao Paulo: la banda juvenil que llevó el sonido colombiano al Festival Vale 2025

La música colombiana volvió a cruzar fronteras, esta vez de la mano de 43 jóvenes que han demostrado que talento y disciplina pueden convertirse en una carta de presentación poderosa. La Banda Sinfónica Juvenil de Cota, Cundinamarca, participó con éxito en el Festival de Música Vale 2025, uno de los encuentros sinfónicos más relevantes de Brasil, realizado en São José dos Campos, Sao Paulo.

Su presencia en este escenario internacional no solo evidencia el nivel musical que ha alcanzado el municipio de Cota, sino también la fuerza de un proceso comunitario que, desde hace años, apuesta por la formación artística como un proyecto de vida.

La delegación, integrada por los jóvenes músicos y tres maestros, viajó bajo la dirección del maestro Edwin Cifuentes, cuya labor pedagógica ha sido determinante para que la agrupación evolucione hasta convertirse en referente regional.

La Banda Sinfónica Juvenil de Cota brilló en Brasil

En medio de una agenda intensa que incluyó ensayos conjuntos, clases magistrales, intercambios culturales y presentaciones oficiales, los músicos de Cota lograron cautivar a un público acostumbrado a las exigencias del repertorio sinfónico.

En cada interpretación, la banda reafirmó que la juventud colombiana está preparada para abrirse camino en escenarios internacionales.

El alcalde de Cota, Orlando Balsero, celebró el logro de los músicos:

Hoy, mientras se presentan en escenarios internacionales, llevan la música, la cultura y la identidad colombiana en cada nota. Con cada interpretación, hacen historia.

El significado de que la música local trascienda las fronteras

La participación de la banda en este festival fue una puesta en escena artística y un acto de representación cultural en el que se hizo evidente la riqueza musical del país.

El éxito alcanzado en Brasil es, además, fruto de un esfuerzo colectivo que involucra a diversos actores. Por un lado, la administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Balsero, destinó recursos provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos, reafirmando la importancia de invertir en cultura.

En un país donde los presupuestos para el arte suelen fluctuar, el apoyo institucional a procesos formativos sólidos resulta crucial para garantizar su continuidad y expansión.

El nivel alcanzado por la banda es inseparable del compromiso de los maestros. La dedicación pedagógica y la exigencia artística han llevado a que estos jóvenes no solo interpreten música, sino que la comprendan y la vivan como un lenguaje que traspasa fronteras.

Esa mezcla de disciplina, sensibilidad y guía constante se vio reflejada en el escenario brasileño, donde la banda recibió elogios por su interpretación y cohesión sonora.

La presencia de la Banda Sinfónica Juvenil de Cota en el Festival de Música Vale 2025 se convierte hoy en un orgullo para Cundinamarca y para Colombia.