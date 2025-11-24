CANAL RCN
Tendencias

Cota conquista Sao Paulo: la banda juvenil que llevó el sonido colombiano al Festival Vale 2025

Con un repertorio que conquistó al público brasileño, la delegación de Cota brilló y confirmó que la música también es un vehículo de identidad y diplomacia cultural.

Cota conquista Sao Paulo: la banda juvenil que llevó el sonido colombiano al Festival Vale 2025
Foto: Alcaldía de Cota

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
06:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La música colombiana volvió a cruzar fronteras, esta vez de la mano de 43 jóvenes que han demostrado que talento y disciplina pueden convertirse en una carta de presentación poderosa. La Banda Sinfónica Juvenil de Cota, Cundinamarca, participó con éxito en el Festival de Música Vale 2025, uno de los encuentros sinfónicos más relevantes de Brasil, realizado en São José dos Campos, Sao Paulo.

Su presencia en este escenario internacional no solo evidencia el nivel musical que ha alcanzado el municipio de Cota, sino también la fuerza de un proceso comunitario que, desde hace años, apuesta por la formación artística como un proyecto de vida.

La delegación, integrada por los jóvenes músicos y tres maestros, viajó bajo la dirección del maestro Edwin Cifuentes, cuya labor pedagógica ha sido determinante para que la agrupación evolucione hasta convertirse en referente regional.

La multimillonaria herencia familiar que desató lío judicial de casi una década en Cota, Cundinamarca
RELACIONADO

La multimillonaria herencia familiar que desató lío judicial de casi una década en Cota, Cundinamarca

La Banda Sinfónica Juvenil de Cota brilló en Brasil

En medio de una agenda intensa que incluyó ensayos conjuntos, clases magistrales, intercambios culturales y presentaciones oficiales, los músicos de Cota lograron cautivar a un público acostumbrado a las exigencias del repertorio sinfónico.

En cada interpretación, la banda reafirmó que la juventud colombiana está preparada para abrirse camino en escenarios internacionales.

El alcalde de Cota, Orlando Balsero, celebró el logro de los músicos:

Hoy, mientras se presentan en escenarios internacionales, llevan la música, la cultura y la identidad colombiana en cada nota. Con cada interpretación, hacen historia.

Orgullo colombiano: Cota, Cundinamarca, es la ‘Ciudad Americana del Deporte 2025’
RELACIONADO

Orgullo colombiano: Cota, Cundinamarca, es la ‘Ciudad Americana del Deporte 2025’

El significado de que la música local trascienda las fronteras

La participación de la banda en este festival fue una puesta en escena artística y un acto de representación cultural en el que se hizo evidente la riqueza musical del país.

El éxito alcanzado en Brasil es, además, fruto de un esfuerzo colectivo que involucra a diversos actores. Por un lado, la administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Balsero, destinó recursos provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos, reafirmando la importancia de invertir en cultura.

En un país donde los presupuestos para el arte suelen fluctuar, el apoyo institucional a procesos formativos sólidos resulta crucial para garantizar su continuidad y expansión.

El nivel alcanzado por la banda es inseparable del compromiso de los maestros. La dedicación pedagógica y la exigencia artística han llevado a que estos jóvenes no solo interpreten música, sino que la comprendan y la vivan como un lenguaje que traspasa fronteras.

Esa mezcla de disciplina, sensibilidad y guía constante se vio reflejada en el escenario brasileño, donde la banda recibió elogios por su interpretación y cohesión sonora.

La presencia de la Banda Sinfónica Juvenil de Cota en el Festival de Música Vale 2025 se convierte hoy en un orgullo para Cundinamarca y para Colombia.

Carlos Vives sorprendió en el Festival Unidos por una Sonrisa: música con propósito social
RELACIONADO

Carlos Vives sorprendió en el Festival Unidos por una Sonrisa: música con propósito social

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Masterchef Celebrity Colombia

Reacciones tras la primera parte de la gran final de MasterChef Celebrity

Redes sociales

La Segura revela imágenes inéditas después de su cirugía estética: ¿resultado inesperado?

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

El caso de falsos positivos por el que también investigan al general (r) Juan Miguel Huertas

La trayectoria del militar retirado se ha visto marcada por varios escenarios que lo vincularían con presuntas conductas irregulares.

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales

El 2026 traerá cinco megatendencias decisivas para clínicas y hospitales en un mercado en expansión del 10,6 %

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

Automovilismo

Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios