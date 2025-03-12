CANAL RCN
Capturan a hombre que disparó al aire con fusil en Bogotá: tenía una misteriosa máscara

Esta persona intentó escapar, pero fue arrestado a las pocas cuadras.

Capturados por disparos al aire en Bogotá.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

diciembre 03 de 2025
05:08 p. m.
El pasado 2 de diciembre, las autoridades dieron a conocer un particular caso ocurrido en Bogotá que tuvo como protagonista a una poderosa arma.

La historia se dio en la localidad Usaquén, nororiente de la ciudad. Los policías que estaban recorriendo los alrededores fueron alertados por una serie de disparos.

Esta es la extraña máscara

Tras seguir el sonido, se toparon con un hombre que tenía en sus manos un fusil calibre 5.56. Esta persona no se esperaba que la Policía llegara y bajo la complicidad de un colega, huyó en un carro.

El fusil y la máscara.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La persecución fue corta y acabó en la calle 195 con carrera 20, barrio Canaima. Luego de encontrar el fusil con cinco cartuchos, lo llamativo llegó al registrar el carro más en profundidad. Este hombre tenía una extraña máscara.

La máscara es parecida la que usaban los médicos durante la peste negra entre los siglos XIV - XVII por Europa, Asia y parte de África. Es puntiaguda, tiene orificios en los lados y va acompañada de un sombrero negro.

Uno de los capturados tiene antecedentes

Ricardo Cháves, coronel que ejerce como comandante de la estación Usaquén, sostuvo que este objeto será analizado para aclarar qué propósito tenía. También se investiga si los capturados hacen parte de una banda.

Uno de los capturados tiene anotaciones por extorsión, porte de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En pocas horas podrían dictarles medida de aseguramiento en centro carcelario.

Hace pocos días, ocurrió un hecho similar. Un hombre llegó a Panoramia Park, conjunto de Suba, sacó una pistola y disparó al aire varias veces. Arribó a este sitio en un carro blanco y después de accionar el arma, ingresó a la propiedad horizontal.

Las cámaras de seguridad grabaron al detalle esta situación. Este material está siendo usado por la Policía para individualizarlo y capturarlo. No se registraron heridos.

