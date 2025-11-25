Indignación por hombre que hizo varios disparos al aire en Bogotá: ¿Qué dicen las autoridades?

Este hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. Mientras este hombre se bajaba del carro, iba dando disparos al aire.

Posteriormente, dejó de usar su arma y caminó pocos metros hacia la entrada del conjunto residencial Panoramia Park (calle 130C #59D – 75), ubicado en Suba. Al momento de estar frente a la portería, volvió a sacar la pistola y la desenfundó.

Vecinos aseguran que no lo conocen

El video culmina con el ingreso de esta persona al edificio. Si bien no pudo abrir la puerta al primer intento, después sí. El video ha dado de qué hablar y las autoridades ya se pronunciaron.

Durante una atención a medios, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, comandante Giovanni Cristancho, sostuvo que este caso se presentó en la madrugada del pasado sábado 22 de noviembre.

Luego de que los vecinos dieran el reporte, la zona de atención arribó al conjunto. A los policías les informaron que el edificio es inteligente, por lo que el ingreso se hace con reconocimiento facial.

Policía cuestionó que no se le suministró el video

Sin embargo, los ciudadanos aseguraron que no lo conocían. Cristancho aseguró que nadie atendió a los uniformados e incluso cuestionó que el video no se les fue suministrado, sino que se conoció por redes sociales. Se adelantan investigaciones para capturarlo.

El tema del uso de armas de fuego en Bogotá ha sido complejo. Muestra de ello son los casos de homicidio que las tuvieron en medio. Desde el Concejo se ha reportado esta situación.

A mediados de junio, Julián Sastoque reveló que, con base a las cifras del Sistema Estadístico, Delincuencial y Contravencional, hubo un aumento en los reportes de asesinatos con armas de fuego, pasando de 266 a 318 en el periodo de enero – mayo.

“El asesinato se está normalizando en Bogotá y las armas de fuego están en el centro de esta tragedia. ¿Dónde están las estrategias de la administración para frenar esta barbarie?”, sostuvo el cabildante.