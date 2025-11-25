CANAL RCN
Colombia Video

Indignación por hombre que hizo varios disparos al aire en Bogotá: ¿Qué dicen las autoridades?

Esta persona llegó a un conjunto disparando en reiteradas ocasiones. Vecinos aseguraron no conocerlo.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
07:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. Mientras este hombre se bajaba del carro, iba dando disparos al aire.

Contundente golpe contra robo de vehículos en Bogotá: ¿En qué localidades han bajado los casos?
RELACIONADO

Contundente golpe contra robo de vehículos en Bogotá: ¿En qué localidades han bajado los casos?

Posteriormente, dejó de usar su arma y caminó pocos metros hacia la entrada del conjunto residencial Panoramia Park (calle 130C #59D – 75), ubicado en Suba. Al momento de estar frente a la portería, volvió a sacar la pistola y la desenfundó.

Vecinos aseguran que no lo conocen

El video culmina con el ingreso de esta persona al edificio. Si bien no pudo abrir la puerta al primer intento, después sí. El video ha dado de qué hablar y las autoridades ya se pronunciaron.

Durante una atención a medios, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, comandante Giovanni Cristancho, sostuvo que este caso se presentó en la madrugada del pasado sábado 22 de noviembre.

Luego de que los vecinos dieran el reporte, la zona de atención arribó al conjunto. A los policías les informaron que el edificio es inteligente, por lo que el ingreso se hace con reconocimiento facial.

Policía cuestionó que no se le suministró el video

Sin embargo, los ciudadanos aseguraron que no lo conocían. Cristancho aseguró que nadie atendió a los uniformados e incluso cuestionó que el video no se les fue suministrado, sino que se conoció por redes sociales. Se adelantan investigaciones para capturarlo.

Alerta por falsos odontólogos que operan en las calles de Bogotá: riesgo mortal para pacientes
RELACIONADO

Alerta por falsos odontólogos que operan en las calles de Bogotá: riesgo mortal para pacientes

El tema del uso de armas de fuego en Bogotá ha sido complejo. Muestra de ello son los casos de homicidio que las tuvieron en medio. Desde el Concejo se ha reportado esta situación.

A mediados de junio, Julián Sastoque reveló que, con base a las cifras del Sistema Estadístico, Delincuencial y Contravencional, hubo un aumento en los reportes de asesinatos con armas de fuego, pasando de 266 a 318 en el periodo de enero – mayo.

“El asesinato se está normalizando en Bogotá y las armas de fuego están en el centro de esta tragedia. ¿Dónde están las estrategias de la administración para frenar esta barbarie?”, sostuvo el cabildante.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

El caso de falsos positivos por el que también investigan al general (r) Juan Miguel Huertas

Disidencias de las Farc

¿Cuánto cuesta el proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá?

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía investiga al Brigadier Huertas por información de disidencias de las Farc

Otras Noticias

Duván Vergara

Duván Vergara confesó lo que le dijo a su DT tras el gol de Juanfer y la historia es viral

Duván Vergara confesó lo que ocurrió tras el golazo de Juanfer frente a Racing y la historia se hizo viral en Argentina.

Dólar

¡IMPORTANTE movimiento en el precio del dólar en Colombia hoy 25 de noviembre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 25 de noviembre de 2025.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales

Donald Trump

Trump planea una llamada con Nicolás Maduro, según Axios