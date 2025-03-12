Perrita habría sido lanzada desde un segundo piso por una mujer en Bosa, Bogotá

La comunidad se encuentra consternada ante un nuevo caso de presunto maltrato animal en el que una perrita perdió la vida tras ser presuntamente lanzada de un segundo piso. Ante la contundencia del hecho, la ciudadanía se encuentra exigiendo justicia ya que, según la mujer, la mascota se habría resbalado de sus manos.

RELACIONADO CNE otorga personería jurídica al Pacto Histórico como partido político

Mujer habría lanzado mascota de segundo piso en Bosa

Por medio de las imágenes difundidas por la senadora Andrea Padilla, en su cuenta oficial de Instagram, se logra observar a una mujer, quien toma a la mascota y, presuntamente, la arroja al suelo. El hecho genera asombro en los demás residentes del conjunto, quienes se acercan rápidamente para verificar el estado de la mascota.

Minutos después de que esta cae, la mujer baja al primer piso para recoger, al parecer, el cuerpo desgonzado de la canina. No obstante, la mujer sustentó lo ocurrido al expresar que la mascota se había “resbalado”, según informó Padilla.

Respuesta de las autoridades

En respuesta a lo sucedido, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal confirmó que la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron las labores técnicas y jurídicas en el lugar de los hechos. Así mismo, se llevó a cabo la creación de la noticia criminal tanto en la Fiscalía como en el IDPYBA, entidad que se constituirá como representante del animal víctima por el hecho.

Por su parte, la senadora Andrea Padilla dio a conocer su amplio rechazo ante lo sucedido al manifestar que el hecho habría sido provocado de manera intencional.

Esa perrita fue arrojada intencionalmente y murió. Esto es un delito agravado y tiene cárcel gracias a la ley Ángel. Exigimos información y actuaciones urgentes.

Así mismo, la senadora confirmó que la Fiscalía ya realizó el respectivo levantamiento del cuerpo de la víctima para su respectiva necropsia por lo que ya hay noticia criminal. Por su parte, la Policía se encuentra elaborando un informe de lo ocurrido.

Penas que condenan el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, que fortalece la lucha contra el maltrato animal en el territorio nacional, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 3 a sesenta 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Bajo las circunstancias de agravación punitiva que, según la senadora para este caso sería por el delito de muerte agravada con sevicia, las penas se aumentarán de la mitad a tres cuartas partes.