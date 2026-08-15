Artesano sobrevivió al terremoto y ahora reconstruye su vida desde un albergue en Manizales

El terremoto no solo dejó viviendas destruidas y familias damnificadas. Para cientos de personas, el movimiento telúrico significó perder en cuestión de segundos sus pertenencias, sus hogares y las herramientas con las que se ganaban la vida.

En Manizales, uno de los albergues habilitados para atender a los afectados se convirtió también en escenario de historias de resistencia. Allí permanecen cerca de 200 personas, aunque la población cambia constantemente.

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Entre ellas está René Muñoz, un artesano santandereano de 58 años que había llegado a la ciudad apenas dos meses antes de la tragedia.

Artesano intenta reconstruir su vida trabajando en un albergue

René había viajado a Manizales con la intención de comenzar una nueva etapa. Buscaba oportunidades y había empezado a construir poco a poco su sustento a través de la artesanía.

Pero el terremoto lo sorprendió mientras se encontraba en un hotel del centro de la ciudad.

Logró salir con vida, pero cuando terminó la emergencia se encontró prácticamente sin nada.

Perdí la ropa, perdí toda la herramienta, perdí todas las pieles que tenía de distintos colores.

En medio de la tragedia también perdió buena parte de los materiales que utilizaba para elaborar sus piezas. Sin embargo, sus ganas de trabajar permanecieron intactas.

¿Cómo volvió a empezar desde un albergue?

Entre las colchonetas, los alimentos y las ayudas humanitarias, René encontró un pequeño espacio para intentar recuperar su oficio.

Una donación inesperada le permitió volver a tener algunas de las herramientas que necesitaba. Pinzas, piedras y materiales como ágatas y ópalos comenzaron a ocupar un rincón del lugar que ahora funciona como su casa temporal.

Llegó una donación de una familia en donde me traían todas estas pinzas, muchas piedras, cuarzos, ágatas, ópalos para hacer estos trabajos.

Así, mientras otras personas descansan o esperan noticias sobre sus viviendas, René se sienta a trabajar y a elaborar nuevamente sus artesanías.

¿Qué dice René sobre su nueva vida?

El artesano reconoce que la situación no es sencilla. Hoy no tiene dinero ni las pertenencias que había conseguido durante años, pero cuenta con un techo temporal, alimentación y, sobre todo, la posibilidad de volver a trabajar.

La vida sigue. Afortunadamente estoy así, sin un peso, y estoy empezando de cero.