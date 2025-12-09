CANAL RCN
Colombia Video

Congreso advierte que artículos del presupuesto 2026 daría facultades extraordinarias al presidente Petro

Legisladores denuncian que el proyecto de presupuesto incluye disposiciones que permitirían al mandatario manejar recursos y contraer deudas sin control del Congreso.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
02:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 ha tomado un giro polémico en el Congreso colombiano.

¿Presupuesto para 2026 encenderá impuestos y golpeará los hogares?
RELACIONADO

¿Presupuesto para 2026 encenderá impuestos y golpeará los hogares?

Advierten que artículos del presupuesto 2026 daría facultades al presidente

Mientras se mantiene el monto total de 547 billones de pesos, algunos congresistas lanzaron una alerta sobre varios artículos que le otorgarían facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para manejar recursos públicos sin supervisión legislativa.

La discusión debe concluir antes del 25 de septiembre para evitar que el presupuesto sea adoptado por decreto.

En este contexto, legisladores denunciaron que el proyecto incluye disposiciones que permitirían al mandatario disponer de los fondos nacionales sin controles adecuados.

Una de las principales preocupaciones es la modificación de fuentes de financiación. Los congresistas cuestionaron cómo se garantizará la transparencia si el Gobierno puede manejar estos recursos “a su antojo”.

Además, se debate sobre el manejo de las vigencias futuras, un mecanismo que compromete presupuestos de años venideros.

Otro punto crítico es la autorización de endeudamiento. Según los denunciantes, el presupuesto incluye cinco artículos que facultarían al presidente para contraer deudas públicas sin necesidad de aprobación del Congreso.

“No tienen que volver a preguntar al Congreso de la República y sobre todo a esta Comisión de Crédito Público las deudas que le sirven o no le sirven a Colombia”, aseguró Carlos Abraham Jiménez, senador del partido Cambio Radical.

Esta situación ha generado alarma entre los parlamentarios, quienes insisten en la importancia del control legislativo sobre las finanzas públicas.

Presupuesto nacional para 2026: expertos advierten falta de financiamiento
RELACIONADO

Presupuesto nacional para 2026: expertos advierten falta de financiamiento

En su mayoría aseguran que estas facultades extraordinarias podrían debilitar el sistema de pesos y contrapesos fundamental en una democracia.

El tiempo apremia para resolver estas controversias. Si no se llega a un acuerdo antes del 25 de septiembre, el presupuesto tendría que ser decretado por el Ejecutivo, lo que podría exacerbar las tensiones entre el Gobierno y el Congreso.

El resultado de este debate no solo determinará el presupuesto para 2026, sino que también podría tener implicaciones significativas para el equilibrio de poderes en Colombia y la forma en que se gestionan las finanzas públicas en el futuro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Policías fueron capturados en Medellín por extorsionar a comerciantes: pedían de 5 a 40 millones semanales

Clan del Golfo

Cayó alias ‘Frank’ en operativo militar: su novia, exreina del Carnaval, también murió en Bolívar

Bogotá

Andrés DC llega a compromisos con clientes afectados y adopta medidas: ¿Cuáles son?

Otras Noticias

Artistas

Exesposa de reconocido cantante colombiano se accidentó y fue hospitalizada: este es su estado

La mujer detalló qué fue lo que ocurrió y reveló cuál fue el diagnóstico tras los exámenes médicos.

Brasil

Reconocido banco despidió a más de mil empleados por controversial razón

La entidad generó controversia a nivel nacional e internacional por su decisión

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Luis Díaz

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, reveló cómo regresó Luis Díaz de la Selección Colombia

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura