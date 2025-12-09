Congreso advierte que artículos del presupuesto 2026 daría facultades extraordinarias al presidente Petro

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 ha tomado un giro polémico en el Congreso colombiano.

Advierten que artículos del presupuesto 2026 daría facultades al presidente

Mientras se mantiene el monto total de 547 billones de pesos, algunos congresistas lanzaron una alerta sobre varios artículos que le otorgarían facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para manejar recursos públicos sin supervisión legislativa.

La discusión debe concluir antes del 25 de septiembre para evitar que el presupuesto sea adoptado por decreto.

En este contexto, legisladores denunciaron que el proyecto incluye disposiciones que permitirían al mandatario disponer de los fondos nacionales sin controles adecuados.

Una de las principales preocupaciones es la modificación de fuentes de financiación. Los congresistas cuestionaron cómo se garantizará la transparencia si el Gobierno puede manejar estos recursos “a su antojo”.

Además, se debate sobre el manejo de las vigencias futuras, un mecanismo que compromete presupuestos de años venideros.

Otro punto crítico es la autorización de endeudamiento. Según los denunciantes, el presupuesto incluye cinco artículos que facultarían al presidente para contraer deudas públicas sin necesidad de aprobación del Congreso.

“No tienen que volver a preguntar al Congreso de la República y sobre todo a esta Comisión de Crédito Público las deudas que le sirven o no le sirven a Colombia”, aseguró Carlos Abraham Jiménez, senador del partido Cambio Radical.

Esta situación ha generado alarma entre los parlamentarios, quienes insisten en la importancia del control legislativo sobre las finanzas públicas.

En su mayoría aseguran que estas facultades extraordinarias podrían debilitar el sistema de pesos y contrapesos fundamental en una democracia.

El tiempo apremia para resolver estas controversias. Si no se llega a un acuerdo antes del 25 de septiembre, el presupuesto tendría que ser decretado por el Ejecutivo, lo que podría exacerbar las tensiones entre el Gobierno y el Congreso.

El resultado de este debate no solo determinará el presupuesto para 2026, sino que también podría tener implicaciones significativas para el equilibrio de poderes en Colombia y la forma en que se gestionan las finanzas públicas en el futuro.