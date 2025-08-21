El anuncio del Gobierno Nacional sobre el presupuesto de 557 billones de pesos para 2026 desató una ola de preocupaciones.

La propuesta incluye un aumento del 9% respecto al año anterior, muy por encima de la inflación estimada en menos del 4%, y está amarrada a la aprobación de una nueva reforma tributaria de 26 billones de pesos.

Esto significa que, de no haber recortes en el gasto, los contribuyentes (hogares, trabajadores y empresas) serían quienes terminen asumiendo la carga.

¿Presupuesto para 2026 encenderá impuestos y golpeará los hogares?

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, alertó que el presupuesto contradice lo que el propio gobierno había prometido en junio dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se reconocía la urgencia de recortar gastos y mantener un crecimiento moderado de los recursos.

Hoy el presupuesto aumenta más del doble de la inflación, y sin contar la deuda, el crecimiento es del 14%. Eso no es financiable.

Mejía explicó que la estrategia del Ejecutivo puede desembocar en un déficit fiscal que obligue a más impuestos y que termine afectando directamente a la población.

Es difícil pedir un mayor esfuerzo tributario a los contribuyentes cuando el gobierno no recorta su propio gasto.

Esto lo dijo insistiendo en que el Estado debería dar ejemplo reduciendo subsidios mal focalizados, gastos innecesarios en nóminas paralelas y contratos como los destinados a influenciadores, que han sido ampliamente cuestionados.

¿Qué repercusiones podría tener el aumento del Presupuesto General?

La preocupación central es que, en medio de un escenario preelectoral, el Congreso difícilmente apruebe una reforma de este tamaño, lo que abriría un vacío en la financiación del presupuesto.

Hay muchas cosas por hacer en materia de subsidios, en términos de los subsidios, por ejemplo, a los combustibles, a través del costo, digamos, de la gasolina y el diésel. También a través de la focalización de los servicios públicos, de los subsidios a sus servicios públicos. En fin, todo por supuesto difícil, todo con costos políticos, pero hay que tomar esas decisiones difíciles porque de otra manera vamos a estar abocados a una profunda crisis fiscal. Y si no hay señales del gobierno de recorte, pues ratifico, es muy difícil pedirle a la ciudadanía un mayor esfuerzo en materia de impuestos.

El debate ya está abierto en el Congreso, pero el mensaje es claro: el plan de gasto para 2026 no es un tema lejano ni abstracto.