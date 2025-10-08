Presupuesto nacional para 2026: expertos advierten falta de financiamiento

La semana entrante marca el inicio de un debate crucial para la economía colombiana: la discusión del presupuesto nacional para 2026.

Expertos expresaron su preocupación por el debate del presupuesto 2026

Este proyecto, presentado por el Gobierno, ha generado controversia entre expertos debido a sus cifras cuestionables y su aparente falta de financiamiento.

El presupuesto propuesto asciende a 556 billones de pesos, superando en 35 billones el anteproyecto inicial. Esta cifra ha encendido las alarmas entre los analistas económicos, quienes señalan que gran parte de estos recursos no se destinarían necesariamente a inversión o programas sociales.

Uno de los aspectos más preocupantes, según los expertos, es el aumento en el gasto de intereses de la deuda pública.

“El gasto en intereses de deuda pública está creciendo como resultado de esa incertidumbre que el gobierno le está agregando al presupuesto nacional, fruto, entre otras, de haber tomado la decisión de activar la regla fiscal, de suspender la regla fiscal”, explicó el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Además, este es el segundo año consecutivo en que el Gobierno presenta un presupuesto aparentemente desfinanciado. El proyecto para 2025, actualmente vigente, estaba vinculado a una reforma tributaria de 12 billones de pesos que no fue aprobada, dejando un significativo déficit presupuestario.

La situación se repite este año, pero con mayor intensidad. El presupuesto 2026 está condicionado a una nueva reforma tributaria por 26 billones de pesos, cuya aprobación aún es incierta.

¿Cuándo inicia el debate sobre el presupuesto nacional para el 2026?

Para Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, esto “lo que significa es que muy probablemente vamos a terminar quizás otra vez en un escenario en donde algo se termine sacando por decreto desfinanciado, lo que significa que al final no va a poder aplicar”.

Algunas firmas calculan que el déficit fiscal actual de Colombia supera los 40 billones de pesos. Mientras el Congreso se prepara para debatir este presupuesto aparentemente desfinanciado, surgen interrogantes sobre la ejecución presupuestal actual, ya que las cifras, según algunos analistas, no son las más altas.

El debate que se avecina promete ser intenso y crucial para el futuro económico del país. La discusión no solo se centrará en las cifras propuestas, sino también en la viabilidad de las reformas tributarias necesarias para respaldar el presupuesto y en las estrategias para mejorar la ejecución presupuestal actual.