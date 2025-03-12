Paciente murió expulsado de la ambulancia que debía salvarlo: iba a ser trasladado y se accidentó

Una familia en el Atlántico vive un doloroso reclamo por la muerte de Sofanor Beltrán, un hombre de 67 años que debía ser remitido a un centro médico en Barranquilla por una complicación en sus niveles de azúcar, pero que terminó falleciendo tras el violento choque de la ambulancia que lo trasladaba.

Su hijo, quien lo acompañaba y también resultó herido, exige claridad sobre el siniestro que convirtió un traslado asistencial en una tragedia.

Paciente murió expulsado de la ambulancia que debía salvarlo tras accidente

Lo que debía ser un desplazamiento médico entre Soledad y Barranquilla terminó en un desenlace fatal para Sofanor Beltrán.

Él había ingresado al centro asistencial por un aumento en sus niveles de azúcar; según su hijo Gabriel, tras recibir atención inicial, quedó estabilizado y en aparente normalidad.

Sin embargo, la institución de Salud Total de la 30, catalogada como de mediana complejidad, decidió remitirlo a la Clínica Misericordia Internacional para continuar el manejo médico. Fue entonces cuando se activó el traslado en ambulancia.

En compañía de su hijo, inició el recorrido hacia la clínica. Pero el trayecto se vio interrumpido abruptamente cuando la ambulancia perdió el control y terminó estrellándose contra un poste en la Vía 40, a pocos minutos de llegar al destino.

Hijo del paciente contó cómo fue el accidente de la ambulancia

Sobre ese instante, Gabriel recuerda:

No sé en qué momento pierdo el conocimiento porque la ambulancia se accidenta. Ya casi llegando a la clínica. Nos detiene el poste de la vía 40.

RELACIONADO Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

De acuerdo con el relato del hijo, Sofanor quedó gravemente herido. Minutos después del choque, el personal médico trató de reanimarlo mientras él se quejaba por el dolor. Fue intubado y sometido a una intervención quirúrgica por un golpe severo en la cabeza.

La familia indica que, al parecer, Sofanor salió expulsado del vehículo de urgencias, lo que le generó un trauma craneoencefálico contundente, y aunque fue trasladado a otro centro asistencial tras el accidente, su condición no mostró mejoría.

Permaneció cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos sin lograr recuperarse. Finalmente, murió a causa del fuerte traumatismo.

Gabriel, quien también viajaba dentro de la ambulancia, resultó con golpes y laceraciones en varias zonas del cuerpo, pero logró sobrevivir al choque y hoy exige respuestas sobre lo ocurrido, pues asegura que nada parecía indicar que el recorrido terminaría en una emergencia adicional.