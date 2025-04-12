Capturan a hombre que asesinó a su propio hijo, de tan solo 3 años, en Cali

Noticias RCN conoció detalles de un caso que implica a un hombre de 23 años en Cali. El sujeto fue capturado por las autoridades tras ser señalado como presunto responsable del homicidio de su propio hijo, de apenas tres años.

Capturan a sujeto que asesinó a su propio hijo, menor de edad, en Cali

El menor ingresó sin signos vitales a un centro hospitalario el pasado 24 de noviembre, en circunstancias que inicialmente fueron presentadas como un accidente doméstico.

Según la versión inicial proporcionada por el presunto agresor, el niño habría sufrido una caída mientras tomaba una ducha en el baño. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron una realidad completamente diferente.

El dictamen de Medicina Legal, entregado en las últimas horas, fue contundente: el menor no falleció por una caída accidental, sino que murió como consecuencia de varios golpes recibidos.

La investigación determinó que el padre habría golpeado al niño porque este se negaba a tomar la ducha.

Pero el hallazgo más preocupante del análisis forense fue que el pequeño había sido víctima de violencia sistemática, lo que sugiere que los episodios de maltrato no fueron un hecho aislado, sino parte de un patrón de abuso que venía presentándose desde hace tiempo.

El capturado, quien tiene antecedentes judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego, había llegado a Colombia hace ocho años.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso penal correspondiente.

Un juez de control de garantías estudió el caso y determinó dictar medida de aseguramiento en su contra, lo que significa que deberá permanecer privado de la libertad en un centro de reclusión mientras avanza el proceso judicial.

Policía se refirió al sujeto que asesinó a su hijo en Cali

Así lo confirmó Jairo Sanabria, jefe seccional de servicios especiales: “es de anotar que esta persona de 23 años presenta antecedentes judiciales por el delito de porte ilegal por arma de fuego y habría llegado a Colombia hace ocho años. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez dictaminó medida de aseguramiento”.

El proceso judicial determinará la responsabilidad penal del capturado, quien enfrentará cargos por homicidio agravado, dado que la víctima era su propio hijo y se trata de un menor de edad incapaz de defenderse.