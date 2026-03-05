Asesinan en Nariño a hermano de la candidata a la Cámara Claudia Cabrera

La candidata a la Cámara por el Partido de La U a través de sus redes sociales confirmó que su hermano José Cabrera fue asesinado en Nariño.

"Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar". Agregó que en Colombia no se puede seguir normalizando la muerte y la impunidad Y aseguró que seguirá luchando por la justicia y la paz.

El Partido de La U rechazó el asesinato y aseguró que no se trata de un hecho aislado sino que es una señal del deterioro de la ciudad en varias zonas del país y afirmó que hay un riesgo real para quienes ejercen la política en territorios donde hay presencia de grupos armados.

"Exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes acciones inmediatas, contundentes y verificables para esclarecer este crimen, capturar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestros candidatos, líderes políticos y comunidades".

Partido de La U hace responsable al Gobierno de la seguridad de Claudia Cabrera

La colectividad en un comunicado afirmó que ha advertido al Gobierno Nacional sobre amenazas y presiones que enfrentan sus candidatos en varias regiones del país, sin embargo, no han recibido respuesta efectiva.

"Por esta razón hacemos responsable al Gobierno Nacional de la integridad física de nuestra candidata y todo su núcleo familiar, esperando que se tomen medidas de manera urgente, que garanticen su vida y su ejercicio político".

El Partido de La U mostró su preocupación porque estos hechos se registren ad portas de las elecciones y no haya todas las garantías para un ejercicio democrático libre.

"La intimidación, la violencia y el accionar de grupos armados ilegales no pueden seguir condicionando la participación política ni poniendo en riesgo la vida de quienes aspiran a representar a los ciudadanos".