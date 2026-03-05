"Nacional es un equipo de barrio": 'Tino' Asprilla explotó contra el plantel verdolaga

La eliminación de Atlético Nacional a manos de Millonarios FC en la Copa Sudamericana continúa generando repercusiones en el fútbol colombiano. Tras la derrota sufrida en el Estadio Atanasio Girardot, una de las voces que reaccionó con mayor dureza fue la del histórico exdelantero Faustino Asprilla, quien no ocultó su inconformidad con el nivel mostrado por el equipo verdolaga.

El exfutbolista, recordado como uno de los grandes ídolos de la institución antioqueña y figura del fútbol colombiano en la década de los noventa, se pronunció durante su participación como panelista en ESPN Colombia. En medio del análisis posterior al compromiso, Asprilla expresó su molestia por el rendimiento del conjunto paisa frente a su máximo rival histórico.

Sus declaraciones no tardaron en generar un fuerte debate entre aficionados y analistas, especialmente por la contundencia de sus palabras hacia el plantel actual.

Críticas fuertes al rendimiento del equipo

Durante el programa emitido en la noche del miércoles 4 de marzo, Faustino Asprilla fue especialmente crítico con el desempeño colectivo de Atlético Nacional en el encuentro que terminó con la eliminación del torneo internacional.

El exdelantero cuestionó la forma en la que el equipo afrontó varios pasajes del partido, señalando que el nivel futbolístico estuvo muy lejos de lo que históricamente ha representado el club. En su intervención, aseguró que por momentos el equipo parecía desorganizado y sin claridad en el juego.

“Pareciera que fuera un equipo de barrio”, expresó Asprilla en medio del análisis, una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios deportivos debido al peso que tiene su opinión dentro del entorno verdolaga.

Las palabras del exjugador reflejan el sentimiento de frustración que dejó la derrota frente a Millonarios, especialmente por tratarse de un partido internacional y ante uno de los rivales más tradicionales del fútbol colombiano.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, las declaraciones del ‘Tino’ no pasaron desapercibidas. La intervención del exfutbolista se volvió viral pocas horas después de la transmisión televisiva, generando miles de comentarios entre aficionados de diferentes equipos.

Algunos seguidores de Atlético Nacional respaldaron la postura del exdelantero, considerando que el equipo mostró un rendimiento por debajo de las expectativas en un partido de gran importancia. Otros, en cambio, consideraron que sus palabras fueron demasiado duras hacia el grupo de jugadores.

Lo cierto es que, tratándose de una figura histórica del club, las opiniones de Faustino Asprilla suelen tener un impacto significativo en el debate futbolero. El exjugador no solo es recordado por su paso por Atlético Nacional, sino también por su exitosa carrera internacional y su fuerte personalidad.

Mientras tanto, el equipo antioqueño deberá enfocarse en recomponer su camino tras la eliminación, en medio de un ambiente de presión creciente por parte de hinchas, exjugadores y analistas que esperan ver una reacción futbolística en los próximos compromisos.