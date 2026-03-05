Este es el mensaje que llega al celular y que podría vaciarle la cuenta: así están estafando con falsos pagos de Bre-B

Las autoridades en Bogotá lanzaron una alerta por una modalidad de estafa digital que está circulando a través de mensajes de texto, con la que delincuentes buscan engañar a las personas utilizando el nombre del sistema de pagos inmediatos Bre-B.

Según explicó la Secretaría Distrital de Seguridad, los estafadores envían SMS en los que informan sobre una supuesta transferencia de dinero que debe ser confirmada por el usuario.

El objetivo es que la persona haga clic en un enlace fraudulento y termine entregando información bancaria.

La modalidad corresponde a un tipo de ciberataque conocido como smishing, que consiste en el envío de mensajes de texto con enlaces maliciosos diseñados para robar datos financieros.

Este es el mensaje que llega al celular y que podría vaciarle la cuenta

De acuerdo con la alerta de las autoridades, el engaño inicia con un mensaje de texto que aparenta ser una notificación de pago. En el SMS se indica que el usuario recibió una transferencia y que debe confirmarla en un plazo determinado.

Uno de los mensajes detectados dice:

Alberto, te enviaron $655.000 por medio de (Bre..B) Confírmalos dentro de 24 Hrs o serán retornados a su emisor.

El mensaje incluye un enlace que, supuestamente, permite confirmar la transferencia. Sin embargo, al ingresar al link, la persona es dirigida a una página fraudulenta que simula ser un portal bancario.

En ese sitio falso, los delincuentes solicitan claves bancarias, códigos de verificación u otros datos sensibles, con el argumento de que el usuario debe aceptar la transferencia para que el dinero sea depositado.

Transferencias por Bre-B no requieren confirmar enlaces

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, advirtió que se trata de un engaño que aprovecha herramientas tecnológicas para manipular a los ciudadanos.

Los delincuentes aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a los ciudadanos. Ningún sistema de pago legítimo le va a pedir que confirme una transferencia a través de enlaces enviados por SMS. La recomendación es clara: no haga clic, no entregue información personal y verifique siempre desde la aplicación oficial de su banco.

La entidad recordó que los sistemas de pago inmediato como Bre-B no requieren que el usuario confirme enlaces para recibir dinero.

En estos casos, el dinero se refleja directamente en la aplicación del banco o en la billetera digital asociada.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Ante el aumento de este tipo de engaños, la Secretaría de Seguridad entregó varias recomendaciones para evitar ser víctima de fraude digital.

No abrir enlaces sospechosos

Para recibir dinero por Bre-B no es necesario hacer clic en ningún enlace. El abono se verifica directamente en la aplicación oficial del banco.

Desconfiar de mensajes con urgencia

Si el SMS indica que debe aceptar el dinero en menos de 24 horas o perderá la transferencia, se trata de una señal clara de fraude.

Verificar siempre desde la aplicación bancaria

Si la persona está esperando un pago, debe revisar directamente en la app del banco o de su billetera digital.

Proteger claves y códigos

Ningún sistema de pago inmediato solicita contraseñas, códigos enviados por SMS ni datos personales para recibir dinero.

Bloquear y reportar el número

Si recibe un mensaje con un enlace sospechoso, se recomienda marcar el número como spam, eliminarlo y no interactuar con el contenido.

¿Qué hacer si fui víctima de estafa con uno de estos mensajes?

La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta frente a este tipo de engaños y evitar compartir información financiera.

En caso de haber caído en la estafa, las autoridades recomiendan denunciar el hecho a través del CAI Virtual de la Policía Nacional.

Además, las personas pueden recibir orientación para presentar la denuncia comunicándose con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría de Seguridad al (601) 377 9595, extensión 1137.