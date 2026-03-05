CANAL RCN
Colombia

Nulidad de elección como alcalde de Tunja de Mikhail Krasnov es confirmada por el Consejo de Estado

De acuerdo con el máximo tribunal, Krasnov celebró un contrato con el Estado el año anterior a ser elegido.

Foto: Alcaldía de Tunja
Foto: Alcaldía de Tunja

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
07:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la nulidad de elección como alcalde de Tunja del ciudadano colombo-ruso Mikhail Krasnov para el periodo 2024 - 2027.

De esta manera, confirma la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de febrero de 2025, que anulaba los resultados electorales del 29 de octubre de 2023 y llamaba, nuevamente, a elecciones en la capital del departamento.

De acuerdo con el máximo tribunal, “tras analizar los recursos de apelación presentados, la Sala determinó que el demandado incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, consistente en haber celebrado contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección”.

Alcalde de Tunja es destituido e inhabilitado por la Procuraduría: estos son los motivos
RELACIONADO

Alcalde de Tunja es destituido e inhabilitado por la Procuraduría: estos son los motivos

¿Qué contrato tenía Krasnov con el Estado?

La Sección Quinta coincidió con el Tribunal Administrativo de Boyacá en que incurrió en inhabilidad al suscribir el contrato, de número 2302, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), sede Tunja, que se extendía entre el 6 de diciembre de 2022 y el día 30 del mismo mes y año.

El contrato establecía que Krasnov debía prestar a la universidad los “servicios profesionales de un magíster en economía para la capacitación en revisión de documentos y redacción de los artículos científicos en inglés y alemán dirigidos a estudiantes del semillero del grupo de investigación y extensión SOECOL, grupo de investigación adscrito al Centro de Investigación y Extensión CENES de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en Tunja”.

¿Quién es Mikhail Krasnov, el ruso que fue elegido alcalde de Tunja?
RELACIONADO

¿Quién es Mikhail Krasnov, el ruso que fue elegido alcalde de Tunja?

Los argumentos del Consejo de Estado:

“La Sala”, según el máximo tribunal, “precisó que para la configuración de la inhabilidad, lo determinante era que la entidad contratante fuera de naturaleza pública, sin que resultara relevante el régimen jurídico aplicable al contrato”.

Además, “consideró acreditado el interés propio derivado de la contraprestación económica, sin que resultara necesario realizar un análisis subjetivo del caso, toda vez que las inhabilidades son de carácter excepcional y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 5 de marzo de 2026! Esto se ha reportado

Viral

Video | Hallaron a un niño caminando campante en la pista del aeropuerto de Barranquilla: ¿qué se sabe?

Elecciones en Colombia

Miguel Uribe Londoño presenta a su fórmula vicepresidencial ¿De quién se trata?

Otras Noticias

Turismo

Reconocida aerolínea sancionará a miles de pasajeros por insólita razón: esta es

La empresa de transporte podrá expulsar y vetar a pasajeros por esto.

Atlético Nacional

"Nacional es un equipo de barrio": 'Tino' Asprilla explotó contra el plantel verdolaga

Faustino Asprilla explotó contra el actual plantel de Atlético Nacional tras la eliminación de la Sudamericana a manos de Millonarios.

Estados Unidos

Estados Unidos y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas después de varios años

Yeison Jiménez

"Ahora es imposible": sale a la luz video de Yeison Jiménez cantando junto a Sonia Restrepo, el amor de su vida

Villavicencio

Madres de dos niñas con parálisis cerebral se encadenaron a la sede de la Nueva EPS en Villavicencio