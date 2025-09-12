CANAL RCN
Colombia Video

Patrullera fue asesinada cuando llevaba a su hijo de cuatro años al jardín en Huila

La uniformada había pedido vacaciones para pasar tiempo con su familia en La Plata.

diciembre 09 de 2025
01:19 p. m.
Huila está de luto por el asesinato de la patrullera Karen Estéfany Pajoy Candela, de 21 años, quien fue atacada por dos hombres armados mientras llevaba a su hijo de cuatro años a un jardín en La Plata.

El crimen ocurrió en la vereda Alto Cañada en la mañana de este martes 9 de diciembre. Pajoy llevaba dos años al servicio de la Policía y estaba vinculada a la estación de Pitalito. Recientemente, había pedido ocho días de vacaciones para pasar con su hijo y padres.

Menor presenció el crimen: sicarios le dispararon a la policía

La uniformada estaba con el menor en una motocicleta, cuando los dos hombres armados llegaron y sin mediar palabra le dispararon. “Un acto de retaliación criminal que enluta a la institución y conmueve al país”, sostuvo la Policía.

Se sospecha que las disidencias de las Farc podrían estar detrás, dado que allí hay presencia del frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo. Las autoridades apuntan que son varios los hechos en los que han atacado a la fuerza pública.

Disidencias serían los responsables

“Crimen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo”, señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Las autoridades departamentales adelantarán en las próximas horas un consejo de seguridad para analizar el caso y establecer estrategias de investigación. Además, se anunció que se ofrecerá una recompensa para quien brinde información.

Desde 2022, la Defensoría le ha hecho seguimiento a La Plata. Por eso, emitió la alerta temprana 025, en la que también estuvo incluido el municipio de Nátaga.

Los grupos armados han cometido reclutamiento, utilización de menores, cobro de extorsiones e instrumentalización de la población. Para ese momento, ya se le había hecho un llamado a las autoridades, exigiendo que se tomaran acciones de prevención efectivas.

