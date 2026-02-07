Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de febrero de 2026: conoce el premio mayor

La expectativa volvió a tomarse a miles de jugadores este sábado 7 de febrero de 2026 con un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Como cada semana, muchos colombianos estuvieron pendientes del resultado con la ilusión de llevarse el premio mayor o alguno de los secos que entrega este sorteo.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 7 de febrero de 2026

El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX, correspondiente al sorteo realizado este sábado 7 de febrero.

Además del acumulado principal, la Lotería de Boyacá también entregó varios premios secos y aproximaciones, que permiten que más jugadores celebren incluso sin acertar el número completo.

Recuerde verificar su billete con calma y conservarlo en buen estado, ya que es indispensable para reclamar cualquier premio.

¿Cómo reclamar el premio y cuándo vuelve a jugar la Lotería de Boyacá?

Si resultó ganador, debe acercarse a un punto autorizado o a la oficina principal de la entidad con su documento de identidad y el billete original.

En el caso de premios altos, el trámite suele realizarse directamente con la lotería, donde también se hacen las validaciones correspondientes.

Es importante tener en cuenta que los premios tienen fecha límite de cobro, por lo que se recomienda iniciar el proceso lo antes posible.

Este sorteo se juega cada sábado en la noche y continúa siendo uno de los favoritos por su trayectoria y por el monto atractivo de su premio mayor. Muchos apostadores combinan este juego con otras loterías nacionales para aumentar sus posibilidades.

Si no tuvo suerte esta vez, no se desanime. La próxima semana habrá una nueva oportunidad para probar fortuna y, quién sabe, convertirse en el próximo ganador.

El próximo sorteo de la Lotería de Boyacá será el sábado 14 de febrero de 2026, nuevamente en horas de la noche. Recuerde ver los resultados de esta y otras loterías, en el portal de Noticias RCN.