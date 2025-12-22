CANAL RCN
Tres menores reclutados por el ELN fueron asesinados en enfrentamientos con disidencias en Cauca

Una de las víctimas era una joven de 13 años. Los menores habían sido reclutados hace poco.

diciembre 22 de 2025
04:10 p. m.
Una nueva tragedia sacude al departamento del Cauca, donde tres menores de edad fueron asesinados en medio de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia.

Los combates se registraron en la zona limítrofe de los municipios de Argelia y El Tambo, concretamente en un sector conocido como la Serranía del Pinche.

Una de las víctimas era una niña de 13 años

El reporte oficial indicó que hubo cinco personas muertas, al parecer miembros del ELN y tres de ellos menores de edad recién reclutados. Entre las víctimas hubo una niña de 13 años.

Una de las problemáticas que ha acarreado el conflicto armado es el reclutamiento de menores. Los grupos armados los utilizan en la primera línea de combate, lo que se traduce en que quedan al frente de los encuentros armados.

Particularmente en la Serranía del Pinche, este sitio se ha convertido en uno de los epicentros del conflicto en Cauca. La disputa territorial responde a intereses económicos relacionados con negocios ilegales.

Reclutamiento de menores: preocupantes cifras

La Defensoría ha seguido de cerca el reclutamiento y reveló que durante el primer semestre de 2025 (enero a junio), hubo registros de 55 casos. Cauca resultó siendo el departamento con más sucesos.

“Representa la devastadora ruptura de un proyecto de vida, el desarraigo de un entorno seguro y el sometimiento a formas extremas de violencia. Es un deber ineludible del Estado y de toda la sociedad garantizar entornos protectores”, consideró la entidad.

En lo corrido de 2024, la cifra llegó a los 578 hechos, de los cuales 277 correspondieron a población indígena. Otros departamentos afectados han sido Chocó, Nariño, Antioquia, Cesar, Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Magdalena, Santander y Vichada.

El grupo con mayores casos fue el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias (229). El ELN fue responsable de 26 casos y la Segunda Marquetalia de 17.

