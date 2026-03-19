Asesinan a tres personas en Belén de Umbría: hay retrato hablado del presunto responsable

Tres personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas tras un ataque armado en Belén de Umbría, Risaralda. El hecho se registró en una vivienda del sector Arenales, en la zona urbana del municipio, donde hombres armados ingresaron y dispararon contra las víctimas.

De acuerdo con información oficial, las víctimas corresponden a un hombre, su pareja sentimental y el hijo de esta, un adolescente de 15 años. Tras perpetrar el ataque, los responsables huyeron del lugar, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Hipótesis del ataque armado en Belén de Umbría

Según el comandante de la Policía de Risaralda, coronel John Hernando Téllez, la principal línea de investigación indica que el atentado iba dirigido contra el hombre conocido con el alias de ‘El Mellizo’. Las otras dos víctimas habrían sido alcanzadas en medio de la acción violenta.

Las autoridades señalaron que, tras conocerse los hechos, se desplegaron capacidades de inteligencia policial y judicial para esclarecer el triple homicidio en Risaralda. Estas acciones incluyen la recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos en la zona.

Recompensa y avances en la investigación

Como parte de las estrategias para dar con los responsables, la Policía anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien suministre información que permita identificar y capturar a los autores del crimen. Además, con base en videos y testimonios, ya se elaboró un retrato hablado de uno de los presuntos implicados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya al esclarecimiento de este ataque armado en Belén de Umbría.