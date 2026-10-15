Asesinan a un adolescente en El Carmen de Viboral y ofrecen millonaria recompensa

Hacía las nueve de la noche de este 14 de octubre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un lamentable hecho a través de su cuenta oficial de X. El mandatario indicó que el caso involucra un joven de 13 años que fue asesinado.

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Asesinan a un menor de 13 años en Antioquia

Los hechos se registraron en el municipio de El Carmen de Viboral. Al parecer los sujetos, tras cometer el asesinato, se llevaron el morral que el menor tenía en su poder.

Hasta el momento, se desconocen los móviles que rodearon el hecho y se espera un pronunciamiento de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Versiones preliminares señalan que el menor fue interceptado por hombres que lo atacaron indiscriminadamente causándole heridas de gravedad por impactos con arma de fuego.

Tras conocerse los detalles del caso, desde la Gobernación del departamento anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes brinden información que permita identificar y ubicar a los sujetos implicados en el lamentable hecho.

“Ofrece una recompensa de hasta $200 millones para quienes suministren información. Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”, indicó Rendón en su perfil de X.

Entretanto, quien también se refirió al caso fue el alcalde del El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez Cuervo.

Alcalde de El Carmen de Viboral rechazó el asesinato

En su cuenta oficial de la red social mencionada anteriormente, rechazó lo ocurrido y confirmó que las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones necesarias para determinar el motivo del homicidio.

“Condenamos el homicidio de un menor de 13 años; además se llevaron su bolso. Todas las capacidades están volcadas al esclarecimiento. El gobernador Andrés Julián ofreció una recompensa de $200 millones para ubicar a los responsables”.

Desde la Alcaldía indicaron que "desde el primer momento en que se conocieron los hechos, en los que además le fue hurtado su bolso, se activaron todos los protocolos de atención y seguridad. Todas las capacidades institucionales, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se encuentran volcadas a contribuir en las labores de investigación y recolección de material probatorio para esclarecer con celeridad este condenable crimen".