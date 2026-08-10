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‘El dueño del gatillo’ cayó: la aterradora historia del joven sicario detrás de varios asesinatos

A sus 20 años, este joven se convirtió en un macabro sicario que operaba en Tolima y Cundinamarca.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 08 de 2026
08:48 a. m.
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La Policía capturó a uno de los sicarios más buscados del Alto Magdalena. Conocido con el alias de Chorro, este hombre de 20 años se había vuelto uno de los criminales más peligrosos en la región.

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En los últimos meses, asesinó a sangre fría a al menos cuatro personas. Las autoridades lo ubicaron por medio de un allanamiento en el barrio Villa Las Palmas de Flandes, Tolima.

Aterrador prontuario de ‘Chorro’

Durante el operativo, se incautaron 155 dosis de marihuana, cuatro cartuchos calibre 9 milímetros, un proveedor para pistola de fogueo y varios elementos relacionados con la producción de cigarrillos artesanales.

En el prontuario de ‘Chorro’ hay dos macabros sucesos que se dieron este año. El primero, un asesinato el 9 de enero en un local comercial, y el otro el 17 de abril, cuando acabó con la vida de dos personas.

Su accionar criminal se centró en la zona que conecta a Cundinamarca con Tolima, concretamente en los municipios de Girardot, Flandes y El Espinal. Aparte de los homicidios, estaba detrás de la venta de drogas y era parte de la banda Los Puyicas.

Entre la población lo conocen como ‘el dueño del gatillo’ y ser un sicario que generó un ambiente de terror por el modus operandi aterrador que empleaba en sus crímenes.

Asesinatos en el último fin de semana

El fin de semana del 3 y 4 de octubre resultó violento en Tolima. Las autoridades reportaron dos asesinatos y un par de lesionados.

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De acuerdo con lo informado por la Policía de Ibagué, el primer homicidio ocurrió en el barrio Arado, al frente de un local comercial, en la madrugada del 4 de octubre. La víctima fue un hombre de 25 años y al parecer el crimen fue el resultado de una pelea.

Ahora bien, el otro delito se dio en zona rural de Purificación, donde un hombre de 36 años fue víctima de un ataque armado.

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