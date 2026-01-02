VIDEO | Corrida de toros terminó en una salvaje batalla campal en Barbosa, Santander

Una corrida de toros celebrada en el municipio de Barbosa, Santander, terminó en caos y enfrentamientos violentos.

Las imágenes de la batalla campal, registradas al interior de la plaza de toros, muestran enfrentamientos a golpes entre los asistentes, aparentemente en estado de embriaguez.

El evento se realizó en el marco de las ferias y el festival del río Suárez en Barbosa. Pese a la violencia registrada, las autoridades no reportaron heridos de gravedad que requirieran atención en centros asistenciales.

Polémica por las condiciones en las que llegó el alcalde de Barbosa

La polémica se intensificó por señalamientos contra el alcalde del municipio, Marcos Cortés, quien habría llegado al evento, al parecer, en estado de alicoramiento.

Ambientalistas y sectores políticos cuestionaron duramente tanto la organización como las condiciones en que se realizó la corrida.

"No había pólizas de responsabilidad civil y no se cumplía con ningún requisito para su realización, sólo tortura a los animales", denunció Camilo Machado, concejal de Bucaramanga.

RELACIONADO Pareja de motociclistas murió trágicamente tras la caída de un árbol en Santander

Batalla Campal en Barbosa tendrá acciones en Fiscalía y Procuraduría

Los detractores del evento confirmaron que presentaron quejas formales ante diferentes instancias.

"Desde el 22 de diciembre le pusimos una queja en Procuraduría. Lo vamos a llevar a la Fiscalía y le vamos a ampliar esa denuncia en Procuraduría para que lo sancionen, señor Cortés", confirmó el representante a la Cámara, Cristian Avendaño.

Por su parte, el alcalde Marcos Cortés defendió en sus redes sociales la realización del evento como parte de las actividades tradicionales del municipio. "Más de 40.000 vistas y la aprobación total de la ciudad", argumentando que la comunidad respaldaba la iniciativa.

La Procuraduría anunció la apertura de investigaciones disciplinarias no solamente contra funcionarios de la alcaldía de Barbosa, sino también contra algunos participantes del evento que no ostentan calidad de servidores públicos.