CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Corrida de toros terminó en una salvaje batalla campal en Barbosa, Santander

Ambientalistas y sectores políticos denuncian ante Procuraduría y Fiscalía las irregularidades en la organización del evento taurino municipal.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
01:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una corrida de toros celebrada en el municipio de Barbosa, Santander, terminó en caos y enfrentamientos violentos.

Las imágenes de la batalla campal, registradas al interior de la plaza de toros, muestran enfrentamientos a golpes entre los asistentes, aparentemente en estado de embriaguez.

El evento se realizó en el marco de las ferias y el festival del río Suárez en Barbosa. Pese a la violencia registrada, las autoridades no reportaron heridos de gravedad que requirieran atención en centros asistenciales.

Celebración de Navidad terminó en una batalla campal: una persona murió y 15 están heridas
RELACIONADO

Celebración de Navidad terminó en una batalla campal: una persona murió y 15 están heridas

Polémica por las condiciones en las que llegó el alcalde de Barbosa

La polémica se intensificó por señalamientos contra el alcalde del municipio, Marcos Cortés, quien habría llegado al evento, al parecer, en estado de alicoramiento.

Ambientalistas y sectores políticos cuestionaron duramente tanto la organización como las condiciones en que se realizó la corrida.

"No había pólizas de responsabilidad civil y no se cumplía con ningún requisito para su realización, sólo tortura a los animales", denunció Camilo Machado, concejal de Bucaramanga.

Pareja de motociclistas murió trágicamente tras la caída de un árbol en Santander
RELACIONADO

Pareja de motociclistas murió trágicamente tras la caída de un árbol en Santander

Batalla Campal en Barbosa tendrá acciones en Fiscalía y Procuraduría

Los detractores del evento confirmaron que presentaron quejas formales ante diferentes instancias.

"Desde el 22 de diciembre le pusimos una queja en Procuraduría. Lo vamos a llevar a la Fiscalía y le vamos a ampliar esa denuncia en Procuraduría para que lo sancionen, señor Cortés", confirmó el representante a la Cámara, Cristian Avendaño.

Por su parte, el alcalde Marcos Cortés defendió en sus redes sociales la realización del evento como parte de las actividades tradicionales del municipio. "Más de 40.000 vistas y la aprobación total de la ciudad", argumentando que la comunidad respaldaba la iniciativa.

La Procuraduría anunció la apertura de investigaciones disciplinarias no solamente contra funcionarios de la alcaldía de Barbosa, sino también contra algunos participantes del evento que no ostentan calidad de servidores públicos.

Niña de 6 años murió ahogada en un balneario en Santander en medio de un paseo familiar
RELACIONADO

Niña de 6 años murió ahogada en un balneario en Santander en medio de un paseo familiar

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Quemados con pólvora

Una bebé quemada con pólvora por cohete que lanzó un vecino en Bello, Antioquia: todo quedó en video

Catatumbo

Se agudiza la crisis humanitaria en el Catatumbo: al menos 300 personas han sido desplazadas

Catatumbo

Fuerzas Militares despliegan 11.400 efectivos en Catatumbo por enfrentamientos entre disidencias de las Farc y ELN

Otras Noticias

Salario mínimo

Alza en gasolina y Acpm dispara tarifas del transporte público en varias ciudades del país

Las modificaciones tarifarias no se limitan únicamente a las principales ciudades del país.

México

El Ángel de la Independencia se movió con gran fuerza tras temblor en Ciudad de México: video

Videos que estremecen: el Ángel de la Independencia se balanceó con gran fuerza en temblor en Ciudad de México.

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Alfredo Morelos

Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores