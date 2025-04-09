Conductor fue asesinado por hacerle un rayón a otro vehículo en Soacha

Los habitantes del sector de San Mateo en el municipio de Soacha se encuentran consternados por el asesinato de un conductor que, en un accidente leve, habría chocado con otra persona.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 4 de septiembre y, de acuerdo con la información preliminar, los conductores iniciaron una discusión al bajar de sus vehículos, por un rayón que habría dañado la pintura de ambos vehículos.

El choque, catalogado como un incidente leve por las autoridades, enfrentó durante varios minutos a las personas que iban al volante, pero fue una acompañante la que dio por terminada la disputa, hiriendo de muerte al conductor con el que chocaron.

El hombre habría fallecido en el lugar de los hechos, hasta donde llegaron las autoridades para realizar el levantamiento y recopilar pruebas que permitan dar con el paradero de los responsables.

Paradójicamente, Soacha registra la mayor disminución en los índices de criminalidad de los últimos 10 años:

Operativos focalizados, refuerzo institucional y programas sociales con enfoque preventivo han sido claves para que Soacha registre, en lo que va de 2025, uno de sus mejores indicadores de seguridad de la última década. Así lo revela el informe más reciente del Observatorio de Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca, que consolida cifras en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General.

Uno de los datos más alentadores es la disminución del 15% en homicidios, al comparar las cifras con las del mismo periodo en 2024. Este indicador, considerado una referencia clave para evaluar la seguridad ciudadana, ha sido motivo de reconocimiento por parte del gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, que indicó: “Reducir la ocurrencia de homicidios es un interés permanente de la fuerza pública y de nuestro gobierno. Reportamos una reducción del 15% de este delito en la ciudad de Soacha, gracias al trabajo articulado entre la Policía, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía”.

Sin embargo, el homicidio no es el único delito con una reducción significativa. En total, 10 de los 18 delitos de alto impacto analizados han disminuido en el municipio. Entre ellos se encuentran el hurto a comercio, con un -42%; las amenazas, con un -30%; el hurto de motocicletas, con un -28%; el hurto a vehículos, con un -25%; el hurto a personas, con un -21%, y las lesiones personales, con un -21%.

Este balance positivo ha sido posible gracias a una estrategia de intervención por zonas y tipologías delictivas, que ha permitido fortalecer patrullajes, operativos y la presencia institucional y que sumado al componente operativo la administración departamental ha apostado por el fortalecimiento de capacidades institucionales.

En ese sentido, el gobernador anunció la llegada de nuevas herramientas y unidades especializadas: “Esta reducción en los homicidios es un avance, pero no podemos bajar la guardia. La meta es invertir en más tecnología y herramientas para el esclarecimiento de delitos y garantizar que Soacha no vuelva a las cifras preocupantes que se presentaban al inicio de 2024”, declaró.

Como parte de este plan, se contempla la creación de un Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la llegada de un equipo GAULA, el aumento de 100 uniformados y la puesta en marcha de iniciativas sociales orientadas a la prevención, como Soachunas por la Convivencia, Padres a lo Bien y Entornos de Seguridad y Convivencia.