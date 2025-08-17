Hombre dopaba a sus víctimas con medicamentos psiquiátricos para robarlos en Soacha

Las autoridades llevaron a cabo la captura de un hombre que dopaba a sus víctimas con medicamentos para dejarlos en estado de vulnerabilidad y, posteriormente, robarle sus pertenencias. El modo de operación causó gran conmoción entre los habitantes del municipio.

Modus operandi del hombre que dopaba a víctimas en Soacha

La Policía Metropolitana de Soacha y el Gaula hicieron un riguroso seguimiento al hombre a quien la comunidad le siguió la pista gracias a las denuncias de varios ciudadanos, quienes se percataron del modo con el que operaba para robar a sus víctimas.

Alias “El viejo”, que trabajaba en solitario, dopada a los conductores de plataformas con medicamentos psiquiátricos, con el objetivo de ponerlos en estado de vulnerabilidad, para llevarlos a zonas apartadas del municipio y robarle sus pertenencias como cuentas bancarias y los elementos de valor del vehículo.

“Este sujeto hacía parte de una banda criminal que atacaba a conductores de vehículos de plataformas a los cuales le suministraba medicamentos para reducir su voluntad y, posterior a ello, hurtar sus cuentas bancarias, los elementos del vehículo y dejarlos abandonados en lugares despejados”, explicó Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía de Soacha.

El hombre escogía a sus víctimas en lugares concurridos y les pedía llevarlo sin tener el registro del servicio en las respectivas aplicaciones. En medio del trayecto, se ganaba la confianza de los conductores mientras les ofrecía bebidas con medicamentos psiquiátricos.

Hombre es capturado en Soacha por dopar víctimas

Alias “El viejo” fue capturado en el centro de Bogotá y ya aceptó cargos por los delitos de secuestro, estafa y hurto calificado agravado. El sujeto fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Alias “El viejo” es puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se le dictamina medida de aseguramiento intramural en centro carcelario”, finalizó el comandante Juan Andrés Gómez.