CANAL RCN
Colombia Video

Hombre dopaba a sus víctimas con medicamentos psiquiátricos para robarlos en Soacha

Las víctimas eran conductores de plataformas, quienes eran abandonados en lugares apartados.

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
02:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades llevaron a cabo la captura de un hombre que dopaba a sus víctimas con medicamentos para dejarlos en estado de vulnerabilidad y, posteriormente, robarle sus pertenencias. El modo de operación causó gran conmoción entre los habitantes del municipio.

Fuerte pelea en medio de un control policial en Cesar: dos agresores fueron capturados
RELACIONADO

Fuerte pelea en medio de un control policial en Cesar: dos agresores fueron capturados

Modus operandi del hombre que dopaba a víctimas en Soacha

La Policía Metropolitana de Soacha y el Gaula hicieron un riguroso seguimiento al hombre a quien la comunidad le siguió la pista gracias a las denuncias de varios ciudadanos, quienes se percataron del modo con el que operaba para robar a sus víctimas.

Alias “El viejo”, que trabajaba en solitario, dopada a los conductores de plataformas con medicamentos psiquiátricos, con el objetivo de ponerlos en estado de vulnerabilidad, para llevarlos a zonas apartadas del municipio y robarle sus pertenencias como cuentas bancarias y los elementos de valor del vehículo.

“Este sujeto hacía parte de una banda criminal que atacaba a conductores de vehículos de plataformas a los cuales le suministraba medicamentos para reducir su voluntad y, posterior a ello, hurtar sus cuentas bancarias, los elementos del vehículo y dejarlos abandonados en lugares despejados”, explicó Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía de Soacha.

El hombre escogía a sus víctimas en lugares concurridos y les pedía llevarlo sin tener el registro del servicio en las respectivas aplicaciones. En medio del trayecto, se ganaba la confianza de los conductores mientras les ofrecía bebidas con medicamentos psiquiátricos.

¡Indignante! Madre de piloto de Presidencia lleva días en una silla de urgencias, esperando cama
RELACIONADO

¡Indignante! Madre de piloto de Presidencia lleva días en una silla de urgencias, esperando cama

Hombre es capturado en Soacha por dopar víctimas

Alias “El viejo” fue capturado en el centro de Bogotá y ya aceptó cargos por los delitos de secuestro, estafa y hurto calificado agravado. El sujeto fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Alias “El viejo” es puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se le dictamina medida de aseguramiento intramural en centro carcelario”, finalizó el comandante Juan Andrés Gómez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cesar

Fuerte pelea en medio de un control policial en Cesar: dos agresores fueron capturados

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 17 de agosto de 2025: 🔴 Sigue la búsqueda de la menor desaparecida en Cajicá 🔴

Bogotá

¡Indignante! Madre de piloto de Presidencia lleva días en una silla de urgencias, esperando cama

Otras Noticias

Artistas

El cine de luto: murió el actor que interpretó a villano de Superman

El reconocido artista, que pasó a la historia por sus papeles, participó en ‘La Guerra de las Galaxias’ y fue protagonista de películas como ‘Priscilla’.

Bancolombia

Bancolombia avisa a usuarios: Bre-B Tus Llaves estará fuera de servicio varios días

Bancolombia informó que Bre-B Tus Llaves tendrá mantenimiento del 19 al 23 de agosto, con suspensión parcial del servicio en horarios nocturnos.

Redes sociales

Insólito: bebé en Colombia habría sido registrada con el nombre de Chat Yipiti

Luis Díaz

Luis Díaz recibió gran noticia después de su debut oficial con el Bayern Múnich

Enfermedades

Países de las Américas que reportan brotes de sarampión en lo que va del 2025