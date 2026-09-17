CANAL RCN
Colombia

Falleció reconocido exsenador boyacense: fue atropellado por un motociclista en Tunja

Personal de Bomberos le practicó maniobras de reanimación en el sitio debido a un trauma craneoencefálico severo.

Foto: diseñado por ChatGPT

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
12:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El exsenador boyacense por el Partido Conservador, Luis Alfredo Toro Valero, de 75 años, falleció este jueves tras ser arrollado por un motociclista en Tunja. El accidente ocurrió hacia las 6:00 de la mañana en la avenida Universitaria con calle 40, sector de Unicentro.

Sequía por el fenómeno de El Niño golpea a 36 municipios de Boyacá
RELACIONADO

Sequía por el fenómeno de El Niño golpea a 36 municipios de Boyacá

Personal de Bomberos le practicó maniobras de reanimación en el sitio debido a un trauma craneoencefálico severo. Pese a remitirlo bajo código trauma al Hospital Universitario San Rafael, ingresó sin signos vitales. El motociclista resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Metropolitano Santiago de Tunja.

Foto: suministrada

Hipótesis e investigación

El reporte preliminar señala que el peatón habría invadido el carril de la motocicleta. Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana investigan la escena para precisar la velocidad del vehículo y determinar las responsabilidades del caso.

Daños generados por la actividad sísmica obligan a 500 estudiantes a compartir dos salones en Boyacá
RELACIONADO

Daños generados por la actividad sísmica obligan a 500 estudiantes a compartir dos salones en Boyacá

Tras el hecho, los organismos de socorro reiteraron el llamado a los peatones a cruzar por zonas demarcadas y a los motociclistas a acatar los límites de velocidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Por qué está haciendo tanto frío en Bogotá en las mañanas, pese al fenómeno de El Niño?

Inteligencia Artificial

Educación virtual e inteligencia artificial, los retos que enfrenta Colombia tras las pruebas PISA

Asesinatos en Bogotá

Revelan la cruel causa de muerte de la niña de nueve años hallada en alcantarilla en Bogotá

Otras Noticias

Educación

¿Por qué el talento colombiano está siendo buscado por firmas de arquitectura de EE. UU.?

La contratación internacional de profesionales colombianos creció 49 % en 2025 y el sector de arquitectura e ingeniería refleja ese cambio.

Información Institucional

El retumbar del Festival Cordillera: así se vivió la fiesta de la música latinoamericana en primera fila

El ambiente, la experiencia VIP y las presentaciones más memorables que hicieron vibrar el Parque Simón Bolívar.

Atlético Nacional

Nuevo bombazo en Nacional: tendrían importante cambio a partir de 2027

EPS

Pacientes de Coosalud EPS volverán a ser atendidos en hospitales de Cartagena y Antioquia

Redes sociales

Influencer brasileña fallece días después de someterse a cirugía estética: habría sido víctima de 'ciberacoso'