Falleció reconocido exsenador boyacense: fue atropellado por un motociclista en Tunja

El exsenador boyacense por el Partido Conservador, Luis Alfredo Toro Valero, de 75 años, falleció este jueves tras ser arrollado por un motociclista en Tunja. El accidente ocurrió hacia las 6:00 de la mañana en la avenida Universitaria con calle 40, sector de Unicentro.

RELACIONADO Sequía por el fenómeno de El Niño golpea a 36 municipios de Boyacá

Personal de Bomberos le practicó maniobras de reanimación en el sitio debido a un trauma craneoencefálico severo. Pese a remitirlo bajo código trauma al Hospital Universitario San Rafael, ingresó sin signos vitales. El motociclista resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Metropolitano Santiago de Tunja.

Foto: suministrada

Hipótesis e investigación

El reporte preliminar señala que el peatón habría invadido el carril de la motocicleta. Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana investigan la escena para precisar la velocidad del vehículo y determinar las responsabilidades del caso.

RELACIONADO Daños generados por la actividad sísmica obligan a 500 estudiantes a compartir dos salones en Boyacá

Tras el hecho, los organismos de socorro reiteraron el llamado a los peatones a cruzar por zonas demarcadas y a los motociclistas a acatar los límites de velocidad.