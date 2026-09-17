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Metro de Medellín denuncia hackeo de su cuenta en X

La entidad informó que durante la madrugada de este jueves su perfil en la red social fue intervenido temporalmente y se realizaron publicaciones ajenas a la operación del sistema.

Metro de Medellín
FOTO: Metro de Medellín

Noticias RCN

septiembre 17 de 2026
01:31 p. m.
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El Metro de Medellín informó durante la madrugada de este jueves fue víctima de un ingreso temporal no autorizado a su cuenta oficial en la red social X, situación que derivó en la publicación masiva de un anuncio relacionado con criptomonedas y temas ajenos a la entidad.

Hackean la cuenta oficial del Metro de Medellín en X

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A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el sistema de transporte agradeció a las personas que alertaron sobre la situación y confirmó que el contenido publicado no correspondía a información oficial del Metro de Medellín.

“Gracias a quienes se han preocupado por nuestra cuenta en la red social X. Efectivamente en la madrugada de hoy fuimos víctimas de un ingreso temporal no autorizado a nuestro perfil que generó la publicación masiva de un anuncio sobre temas ajenos al Metro de Medellín, relacionados con criptomonedas”, se lee en el comunicado.

Según explicó la entidad, luego de detectar el incidente fueron activados los protocolos de seguridad correspondientes. Sus áreas especializadas en seguridad de la información trabajaron para detener los impactos de la intrusión.

El Metro precisó que la situación únicamente afectó su cuenta de X y señaló que las acciones adelantadas permitieron contener el incidente.

Recomendación a los usuarios

Ante la publicación de contenido relacionado con criptomonedas durante el acceso no autorizado, el Metro de Medellín hizo una recomendación a quienes pudieron haber interactuado con alguno de los enlaces difundidos.

La entidad pidió que, en caso de haber hecho clic en alguno de estos enlaces durante el incidente, los usuarios no proporcionen información personal ni financiera.

“Luego de aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, nuestras áreas expertas en seguridad de la información detuvieron los impactos de esta intromisión que solo afectó nuestra cuenta de X. En caso de haber realizado clic en algún enlace publicado durante este incidente te sugerimos no proporcionar información personal ni financiera”.

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