“La persona que asesinó al fiscal paraguayo tiene acento caribeño de otro país”

El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ha generado conmoción en el gobierno de Colombia y de Paraguay, razón por la cual la investigación del crimen ha sido prioridad por parte de las autoridades nacionales, quienes ya han compartido el rostro del principal señalado de asesinar al funcionario.

El pasado martes un grupo de criminales llegaron a la playa de Barú, en donde el fiscal se mantenía descansando junto a su esposa y le propinaron tres heridas mortales. Marcelo Pecci disfrutaba de su luna de miel en Cartagena.

El presidente Iván Duque ha liderado las investigaciones con equipos especiales y la Policía Nacional ha dado a conocer algunas pistas para dar con el paradero del responsable. La institución ofreció 2.000 millones de pesos como recompensa para quien pueda suministrar información sobre el asesino.

Además del rostro hablado que se ha compartido, las autoridades también han revelado algunas características del presunto asesino, de quien aseguraron que tenía acento caribeño de otro país.

"Ya hay unas órdenes de Policía Judicial, con hipótesis que no puedo indicar. Estamos en las primeras horas y la reserva me lo impide. La persona del retrato mide 1.74 mt de estatura, con acento caribeño de otro país, no podría decir cuál, porque no lo tenemos. Es una persona de tez blanca, con buzo de manga larga, tenía sombrero. Las primeras imágenes nos ayudan a implicarlo de manera general. Si alguien ve esa fotografía y lo reconoce, creemos que sería suficiente para ubicarlo, que es lo que urgentemente estamos buscando", dijo el general Jorge Vargas para la emisora Blu Radio.

"Tenemos un avance importante para nosotros estas horas son claves en la investigación, las primeras 72 horas son vitales porque el homicida no se ha movido o porque la organización está dándole órdenes o le están girando dinero. Es un estándar internacional, estas horas las estamos manejando con mucho cuidado para poder avanzar e identificar a los autores materiales en Colombia, pero también a los intelectuales en cualquier parte del mundo que estén", concluyó el alto oficial.

Por el momento el cuerpo del fiscal permanece en Medicina Legal analizando todos los elementos que puedan ayudar a la investigación.

