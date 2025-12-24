Este es el sicario que fue enviado a la cárcel por el asesinato de un fiscal en Barranquilla

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un sujeto identificado como José Ignacio Londoño Corredor y conocido con el alias de Nacho, señalado de participar en el homicidio del fiscal Norbey Ruíz Correa, ocurrido durante un asalto en el sur de Barranquilla, Atlántico.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el 19 de febrero, cuando la víctima fue interceptada en estado de indefensión al momento de descender de su vehículo frente a su vivienda, en el sector de Las Tunas.

Las investigaciones permitieron establecer que el hoy procesado se movilizaba como parrillero en una motocicleta.

Así fue como alias Nacho asesinó al fiscal Norbey Ruíz

Según el material probatorio, Londoño Corredor habría abordado e intimidado al fiscal con un arma de fuego con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Durante un forcejeo, el presunto agresor le arrebató el teléfono celular y posteriormente le disparó en varias oportunidades, causándole la muerte. Tras el ataque, huyó del lugar junto a un acompañante.

Las autoridades señalaron que, luego del crimen, el hombre habría modificado su apariencia física con el fin de evadir la acción de las autoridades.

Por estos hechos, un fiscal especializado de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado, todas las conductas agravadas. Sin embargo, durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos.

La captura de Londoño Corredor se produjo el pasado 19 de diciembre, durante un operativo adelantado por unidades del Gaula de la Policía Nacional en el barrio La Chinita, en el suroccidente de Barranquilla. El proceso judicial continúa mientras el acusado permanece privado de la libertad.